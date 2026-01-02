- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 633
Kârla kapanan işlemler:
1 035 (63.38%)
Zararla kapanan işlemler:
598 (36.62%)
En iyi işlem:
936.99 USD
En kötü işlem:
-189.30 USD
Brüt kâr:
14 081.92 USD (334 863 pips)
Brüt zarar:
-8 867.13 USD (307 133 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (119.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 550.59 USD (7)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
81.94%
Maks. mevduat yükü:
0.56%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1344
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
3.21
Alış işlemleri:
686 (42.01%)
Satış işlemleri:
947 (57.99%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
3.19 USD
Ortalama kâr:
13.61 USD
Ortalama zarar:
-14.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-1 622.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 622.50 USD (15)
Aylık büyüme:
19.32%
Algo alım-satım:
46%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 622.50 USD (5.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.49% (1 622.50 USD)
Varlığa göre:
0.21% (59.61 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1633
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|28K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +936.99 USD
En kötü işlem: -189 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +119.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 622.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Neex-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
马丁类EA,做黄金,有强行止损!月30%+
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
19%
0
0
USD
USD
28K
USD
USD
2
46%
1 633
63%
82%
1.58
3.19
USD
USD
5%
1:500