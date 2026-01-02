- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 633
Profit Trade:
1 035 (63.38%)
Loss Trade:
598 (36.62%)
Best Trade:
936.99 USD
Worst Trade:
-189.30 USD
Profitto lordo:
14 081.92 USD (334 863 pips)
Perdita lorda:
-8 867.13 USD (307 133 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (119.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 550.59 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
81.94%
Massimo carico di deposito:
0.56%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
1344
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
3.21
Long Trade:
686 (42.01%)
Short Trade:
947 (57.99%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
3.19 USD
Profitto medio:
13.61 USD
Perdita media:
-14.83 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-1 622.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 622.50 USD (15)
Crescita mensile:
19.32%
Algo trading:
46%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 622.50 USD (5.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.49% (1 622.50 USD)
Per equità:
0.21% (59.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1633
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|28K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +936.99 USD
Worst Trade: -189 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +119.75 USD
Massima perdita consecutiva: -1 622.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Neex-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
马丁类EA,做黄金,有强行止损!月30%+
Non ci sono recensioni
