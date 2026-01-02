СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Xingfu Mading 2283
Peng Zhao

Xingfu Mading 2283

Peng Zhao
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 19%
Neex-Live 2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 629
Прибыльных трейдов:
1 031 (63.29%)
Убыточных трейдов:
598 (36.71%)
Лучший трейд:
936.99 USD
Худший трейд:
-189.30 USD
Общая прибыль:
14 069.47 USD (333 982 pips)
Общий убыток:
-8 867.13 USD (307 133 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (119.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 550.59 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
91.58%
Макс. загрузка депозита:
0.12%
Последний трейд:
17 минут
Трейдов в неделю:
1349
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
3.21
Длинных трейдов:
682 (41.87%)
Коротких трейдов:
947 (58.13%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
3.19 USD
Средняя прибыль:
13.65 USD
Средний убыток:
-14.83 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-1 622.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 622.50 USD (15)
Прирост в месяц:
19.26%
Алготрейдинг:
46%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 622.50 USD (5.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.49% (1 622.50 USD)
По эквити:
0.02% (5.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1629
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 27K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +936.99 USD
Худший трейд: -189 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +119.75 USD
Макс. убыток в серии: -1 622.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Neex-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

马丁类EA,做黄金,有强行止损!月30%+
Нет отзывов
2026.01.02 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Xingfu Mading 2283
50 USD в месяц
19%
0
0
USD
28K
USD
2
46%
1 629
63%
92%
1.58
3.19
USD
5%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.