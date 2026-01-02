- Прирост
Всего трейдов:
1 629
Прибыльных трейдов:
1 031 (63.29%)
Убыточных трейдов:
598 (36.71%)
Лучший трейд:
936.99 USD
Худший трейд:
-189.30 USD
Общая прибыль:
14 069.47 USD (333 982 pips)
Общий убыток:
-8 867.13 USD (307 133 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (119.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 550.59 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
91.58%
Макс. загрузка депозита:
0.12%
Последний трейд:
17 минут
Трейдов в неделю:
1349
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
3.21
Длинных трейдов:
682 (41.87%)
Коротких трейдов:
947 (58.13%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
3.19 USD
Средняя прибыль:
13.65 USD
Средний убыток:
-14.83 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-1 622.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 622.50 USD (15)
Прирост в месяц:
19.26%
Алготрейдинг:
46%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 622.50 USD (5.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.49% (1 622.50 USD)
По эквити:
0.02% (5.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1629
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|27K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Лучший трейд: +936.99 USD
Худший трейд: -189 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +119.75 USD
Макс. убыток в серии: -1 622.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Neex-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
马丁类EA,做黄金,有强行止损!月30%+
Нет отзывов
