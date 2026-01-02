- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 733
Gewinntrades:
1 098 (63.35%)
Verlusttrades:
635 (36.64%)
Bester Trade:
936.99 USD
Schlechtester Trade:
-189.30 USD
Bruttoprofit:
15 437.02 USD (358 469 pips)
Bruttoverlust:
-9 873.23 USD (334 100 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (119.75 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 550.59 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
71.72%
Max deposit load:
12.10%
Letzter Trade:
17 Minuten
Trades pro Woche:
1398
Durchschn. Haltezeit:
12 Minuten
Erholungsfaktor:
3.43
Long-Positionen:
712 (41.08%)
Short-Positionen:
1 021 (58.92%)
Profit-Faktor:
1.56
Mathematische Gewinnerwartung:
3.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.06 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-1 622.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 622.50 USD (15)
Wachstum pro Monat :
20.78%
Algo-Trading:
47%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 622.50 USD (5.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.49% (1 622.50 USD)
Kapital:
5.64% (1 598.99 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1733
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|5.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|24K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +936.99 USD
Schlechtester Trade: -189 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +119.75 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 622.50 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Neex-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
马丁类EA,做黄金,有强行止损!月30%+
