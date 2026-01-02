SinaisSeções
Peng Zhao

Xingfu Mading 2283

Peng Zhao
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 21%
Neex-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 731
Negociações com lucro:
1 096 (63.31%)
Negociações com perda:
635 (36.68%)
Melhor negociação:
936.99 USD
Pior negociação:
-189.30 USD
Lucro bruto:
15 430.14 USD (358 126 pips)
Perda bruta:
-9 873.23 USD (334 100 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (119.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 550.59 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
71.72%
Depósito máximo carregado:
12.10%
Último negócio:
5 minutos atrás
Negociações por semana:
1398
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
3.42
Negociações longas:
712 (41.13%)
Negociações curtas:
1 019 (58.87%)
Fator de lucro:
1.56
Valor esperado:
3.21 USD
Lucro médio:
14.08 USD
Perda média:
-15.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-1 622.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 622.50 USD (15)
Crescimento mensal:
20.76%
Algotrading:
47%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 622.50 USD (5.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.49% (1 622.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.64% (1 598.99 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1731
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 5.6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 24K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +936.99 USD
Pior negociação: -189 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +119.75 USD
Máxima perda consecutiva: -1 622.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Neex-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

马丁类EA,做黄金,有强行止损!月30%+
2026.01.02 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
