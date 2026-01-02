- 成长
交易:
1 731
盈利交易:
1 096 (63.31%)
亏损交易:
635 (36.68%)
最好交易:
936.99 USD
最差交易:
-189.30 USD
毛利:
15 430.14 USD (358 126 pips)
毛利亏损:
-9 873.23 USD (334 100 pips)
最大连续赢利:
22 (119.75 USD)
最大连续盈利:
1 550.59 USD (7)
夏普比率:
0.08
交易活动:
90.27%
最大入金加载:
12.10%
最近交易:
57 几分钟前
每周交易:
1396
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
3.42
长期交易:
712 (41.13%)
短期交易:
1 019 (58.87%)
利润因子:
1.56
预期回报:
3.21 USD
平均利润:
14.08 USD
平均损失:
-15.55 USD
最大连续失误:
15 (-1 622.50 USD)
最大连续亏损:
-1 622.50 USD (15)
每月增长:
20.76%
算法交易:
47%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 622.50 USD (5.16%)
相对跌幅:
结余:
5.49% (1 622.50 USD)
净值:
5.64% (1 598.99 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1731
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|24K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +936.99 USD
最差交易: -189 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +119.75 USD
最大连续亏损: -1 622.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Neex-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
马丁类EA,做黄金,有强行止损!月30%+
没有评论
