- 자본
- 축소
트레이드:
2 293
이익 거래:
1 461 (63.71%)
손실 거래:
832 (36.28%)
최고의 거래:
936.99 USD
최악의 거래:
-189.30 USD
총 수익:
20 065.86 USD (490 229 pips)
총 손실:
-12 181.86 USD (439 276 pips)
연속 최대 이익:
22 (119.75 USD)
연속 최대 이익:
1 550.59 USD (7)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
84.31%
최대 입금량:
12.10%
최근 거래:
6 분 전
주별 거래 수:
1026
평균 유지 시간:
13 분
회복 요인:
4.86
롱(주식매수):
1 181 (51.50%)
숏(주식차입매도):
1 112 (48.50%)
수익 요인:
1.65
기대수익:
3.44 USD
평균 이익:
13.73 USD
평균 손실:
-14.64 USD
연속 최대 손실:
15 (-1 622.50 USD)
연속 최대 손실:
-1 622.50 USD (15)
월별 성장률:
30.55%
Algo 트레이딩:
54%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 622.50 USD (5.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.49% (1 622.50 USD)
자본금별:
5.64% (1 598.99 USD)
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +936.99 USD
최악의 거래: -189 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +119.75 USD
연속 최대 손실: -1 622.50 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Neex-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
马丁类EA,做黄金,有强行止损!月30%+
