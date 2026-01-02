SeñalesSecciones
Xingfu Mading 2283
Peng Zhao

Xingfu Mading 2283

Peng Zhao
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 20%
Neex-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 736
Transacciones Rentables:
1 098 (63.24%)
Transacciones Irrentables:
638 (36.75%)
Mejor transacción:
936.99 USD
Peor transacción:
-189.30 USD
Beneficio Bruto:
15 437.02 USD (358 469 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 960.17 USD (336 053 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (119.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 550.59 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
71.72%
Carga máxima del depósito:
12.10%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
1401
Tiempo medio de espera:
12 minutos
Factor de Recuperación:
3.38
Transacciones Largas:
715 (41.19%)
Transacciones Cortas:
1 021 (58.81%)
Factor de Beneficio:
1.55
Beneficio Esperado:
3.15 USD
Beneficio medio:
14.06 USD
Pérdidas medias:
-15.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-1 622.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 622.50 USD (15)
Crecimiento al mes:
20.42%
Trading algorítmico:
47%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 622.50 USD (5.16%)
Reducción relativa:
De balance:
5.49% (1 622.50 USD)
De fondos:
5.64% (1 598.99 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1736
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 5.5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 22K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +936.99 USD
Peor transacción: -189 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +119.75 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 622.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Neex-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

马丁类EA,做黄金,有强行止损!月30%+
No hay comentarios
2026.01.02 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
