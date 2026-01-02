- Incremento
Total de Trades:
1 736
Transacciones Rentables:
1 098 (63.24%)
Transacciones Irrentables:
638 (36.75%)
Mejor transacción:
936.99 USD
Peor transacción:
-189.30 USD
Beneficio Bruto:
15 437.02 USD (358 469 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 960.17 USD (336 053 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (119.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 550.59 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
71.72%
Carga máxima del depósito:
12.10%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
1401
Tiempo medio de espera:
12 minutos
Factor de Recuperación:
3.38
Transacciones Largas:
715 (41.19%)
Transacciones Cortas:
1 021 (58.81%)
Factor de Beneficio:
1.55
Beneficio Esperado:
3.15 USD
Beneficio medio:
14.06 USD
Pérdidas medias:
-15.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-1 622.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 622.50 USD (15)
Crecimiento al mes:
20.42%
Trading algorítmico:
47%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 622.50 USD (5.16%)
Reducción relativa:
De balance:
5.49% (1 622.50 USD)
De fondos:
5.64% (1 598.99 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1736
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|5.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|22K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Mejor transacción: +936.99 USD
Peor transacción: -189 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +119.75 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 622.50 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Neex-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
马丁类EA,做黄金,有强行止损!月30%+
