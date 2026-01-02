- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 733
利益トレード:
1 098 (63.35%)
損失トレード:
635 (36.64%)
ベストトレード:
936.99 USD
最悪のトレード:
-189.30 USD
総利益:
15 437.02 USD (358 469 pips)
総損失:
-9 873.23 USD (334 100 pips)
最大連続の勝ち:
22 (119.75 USD)
最大連続利益:
1 550.59 USD (7)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
71.72%
最大入金額:
12.10%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
1398
平均保有時間:
12 分
リカバリーファクター:
3.43
長いトレード:
712 (41.08%)
短いトレード:
1 021 (58.92%)
プロフィットファクター:
1.56
期待されたペイオフ:
3.21 USD
平均利益:
14.06 USD
平均損失:
-15.55 USD
最大連続の負け:
15 (-1 622.50 USD)
最大連続損失:
-1 622.50 USD (15)
月間成長:
20.78%
アルゴリズム取引:
47%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 622.50 USD (5.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.49% (1 622.50 USD)
エクイティによる:
5.64% (1 598.99 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1733
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|5.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|24K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +936.99 USD
最悪のトレード: -189 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +119.75 USD
最大連続損失: -1 622.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Neex-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
马丁类EA,做黄金,有强行止损!月30%+
