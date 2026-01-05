SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TPL1
Yansri Palanda St

TPL1

Yansri Palanda St
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -0%
Monex-Server5
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
163
Kârla kapanan işlemler:
63 (38.65%)
Zararla kapanan işlemler:
100 (61.35%)
En iyi işlem:
151.75 USD
En kötü işlem:
-75.15 USD
Brüt kâr:
3 446.93 USD (199 184 pips)
Brüt zarar:
-3 449.75 USD (151 330 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (570.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
570.85 USD (7)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
26.52%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
72
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.00
Alış işlemleri:
101 (61.96%)
Satış işlemleri:
62 (38.04%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.02 USD
Ortalama kâr:
54.71 USD
Ortalama zarar:
-34.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-222.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-308.70 USD (6)
Aylık büyüme:
-0.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
383.93 USD
Maksimum:
567.00 USD (14.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.57% (567.00 USD)
Varlığa göre:
1.95% (72.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.m 138
GBPJPY.m 7
CHFJPY.m 5
EURJPY.m 5
GBPUSD.m 3
AUDUSD.m 2
USDCHF.m 1
USDJPY.m 1
USDCAD.m 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.m 342
GBPJPY.m -129
CHFJPY.m -196
EURJPY.m -23
GBPUSD.m 53
AUDUSD.m -40
USDCHF.m -30
USDJPY.m 54
USDCAD.m -34
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.m 51K
GBPJPY.m -1.8K
CHFJPY.m -2K
EURJPY.m -284
GBPUSD.m 967
AUDUSD.m -172
USDCHF.m -602
USDJPY.m 1.1K
USDCAD.m -774
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +151.75 USD
En kötü işlem: -75 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +570.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -222.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.05 03:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 09:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.01 23:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 23:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 23:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TPL1
Ayda 30 USD
-0%
0
0
USD
3.6K
USD
3
100%
163
38%
100%
0.99
-0.02
USD
15%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.