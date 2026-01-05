- 成长
交易:
166
盈利交易:
64 (38.55%)
亏损交易:
102 (61.45%)
最好交易:
151.75 USD
最差交易:
-75.15 USD
毛利:
3 521.99 USD (202 947 pips)
毛利亏损:
-3 526.57 USD (155 150 pips)
最大连续赢利:
7 (570.85 USD)
最大连续盈利:
570.85 USD (7)
夏普比率:
0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
26.52%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
71
平均持有时间:
15 小时
采收率:
-0.01
长期交易:
102 (61.45%)
短期交易:
64 (38.55%)
利润因子:
1.00
预期回报:
-0.03 USD
平均利润:
55.03 USD
平均损失:
-34.57 USD
最大连续失误:
7 (-306.68 USD)
最大连续亏损:
-308.70 USD (6)
每月增长:
-0.13%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
383.93 USD
最大值:
567.00 USD (14.57%)
相对跌幅:
结余:
14.57% (567.00 USD)
净值:
1.95% (72.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|141
|GBPJPY.m
|7
|CHFJPY.m
|5
|EURJPY.m
|5
|GBPUSD.m
|3
|AUDUSD.m
|2
|USDCHF.m
|1
|USDJPY.m
|1
|USDCAD.m
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.m
|341
|GBPJPY.m
|-129
|CHFJPY.m
|-196
|EURJPY.m
|-23
|GBPUSD.m
|53
|AUDUSD.m
|-40
|USDCHF.m
|-30
|USDJPY.m
|54
|USDCAD.m
|-34
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.m
|51K
|GBPJPY.m
|-1.8K
|CHFJPY.m
|-2K
|EURJPY.m
|-284
|GBPUSD.m
|967
|AUDUSD.m
|-172
|USDCHF.m
|-602
|USDJPY.m
|1.1K
|USDCAD.m
|-774
- 入金加载
- 提取
最好交易: +151.75 USD
最差交易: -75 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +570.85 USD
最大连续亏损: -306.68 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Server5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
