Yansri Palanda St

TPL1

Yansri Palanda St
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 4%
Monex-Server5
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
169
Gewinntrades:
66 (39.05%)
Verlusttrades:
103 (60.95%)
Bester Trade:
151.75 USD
Schlechtester Trade:
-75.15 USD
Bruttoprofit:
3 716.81 USD (208 310 pips)
Bruttoverlust:
-3 580.70 USD (155 701 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (570.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
570.85 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
26.52%
Letzter Trade:
57 Minuten
Trades pro Woche:
72
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
0.24
Long-Positionen:
105 (62.13%)
Short-Positionen:
64 (37.87%)
Profit-Faktor:
1.04
Mathematische Gewinnerwartung:
0.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
56.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-34.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-306.68 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-308.70 USD (6)
Wachstum pro Monat :
3.81%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
383.93 USD
Maximaler:
567.00 USD (14.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.57% (567.00 USD)
Kapital:
1.95% (72.34 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.m 143
GBPJPY.m 8
CHFJPY.m 5
EURJPY.m 5
GBPUSD.m 3
AUDUSD.m 2
USDCHF.m 1
USDJPY.m 1
USDCAD.m 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.m 535
GBPJPY.m -183
CHFJPY.m -196
EURJPY.m -23
GBPUSD.m 53
AUDUSD.m -40
USDCHF.m -30
USDJPY.m 54
USDCAD.m -34
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.m 57K
GBPJPY.m -2.3K
CHFJPY.m -2K
EURJPY.m -284
GBPUSD.m 967
AUDUSD.m -172
USDCHF.m -602
USDJPY.m 1.1K
USDCAD.m -774
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +151.75 USD
Schlechtester Trade: -75 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +570.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -306.68 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Monex-Server5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.05 03:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 09:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.01 23:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 23:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 23:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
