Negociações:
167
Negociações com lucro:
64 (38.32%)
Negociações com perda:
103 (61.68%)
Melhor negociação:
151.75 USD
Pior negociação:
-75.15 USD
Lucro bruto:
3 521.99 USD (202 947 pips)
Perda bruta:
-3 580.70 USD (155 701 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (570.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
570.85 USD (7)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
26.52%
Último negócio:
18 minutos atrás
Negociações por semana:
71
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
-0.10
Negociações longas:
103 (61.68%)
Negociações curtas:
64 (38.32%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-0.35 USD
Lucro médio:
55.03 USD
Perda média:
-34.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-306.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-308.70 USD (6)
Crescimento mensal:
-1.64%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
383.93 USD
Máximo:
567.00 USD (14.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.57% (567.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.95% (72.34 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|141
|GBPJPY.m
|8
|CHFJPY.m
|5
|EURJPY.m
|5
|GBPUSD.m
|3
|AUDUSD.m
|2
|USDCHF.m
|1
|USDJPY.m
|1
|USDCAD.m
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.m
|341
|GBPJPY.m
|-183
|CHFJPY.m
|-196
|EURJPY.m
|-23
|GBPUSD.m
|53
|AUDUSD.m
|-40
|USDCHF.m
|-30
|USDJPY.m
|54
|USDCAD.m
|-34
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.m
|51K
|GBPJPY.m
|-2.3K
|CHFJPY.m
|-2K
|EURJPY.m
|-284
|GBPUSD.m
|967
|AUDUSD.m
|-172
|USDCHF.m
|-602
|USDJPY.m
|1.1K
|USDCAD.m
|-774
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +151.75 USD
Pior negociação: -75 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +570.85 USD
Máxima perda consecutiva: -306.68 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Server5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-2%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
3
100%
167
38%
100%
0.98
-0.35
USD
USD
15%
1:100