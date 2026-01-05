SinaisSeções
Yansri Palanda St

TPL1

Yansri Palanda St
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -2%
Monex-Server5
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
167
Negociações com lucro:
64 (38.32%)
Negociações com perda:
103 (61.68%)
Melhor negociação:
151.75 USD
Pior negociação:
-75.15 USD
Lucro bruto:
3 521.99 USD (202 947 pips)
Perda bruta:
-3 580.70 USD (155 701 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (570.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
570.85 USD (7)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
26.52%
Último negócio:
18 minutos atrás
Negociações por semana:
71
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
-0.10
Negociações longas:
103 (61.68%)
Negociações curtas:
64 (38.32%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-0.35 USD
Lucro médio:
55.03 USD
Perda média:
-34.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-306.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-308.70 USD (6)
Crescimento mensal:
-1.64%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
383.93 USD
Máximo:
567.00 USD (14.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.57% (567.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.95% (72.34 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.m 141
GBPJPY.m 8
CHFJPY.m 5
EURJPY.m 5
GBPUSD.m 3
AUDUSD.m 2
USDCHF.m 1
USDJPY.m 1
USDCAD.m 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.m 341
GBPJPY.m -183
CHFJPY.m -196
EURJPY.m -23
GBPUSD.m 53
AUDUSD.m -40
USDCHF.m -30
USDJPY.m 54
USDCAD.m -34
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.m 51K
GBPJPY.m -2.3K
CHFJPY.m -2K
EURJPY.m -284
GBPUSD.m 967
AUDUSD.m -172
USDCHF.m -602
USDJPY.m 1.1K
USDCAD.m -774
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +151.75 USD
Pior negociação: -75 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +570.85 USD
Máxima perda consecutiva: -306.68 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Server5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.05 03:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 09:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.01 23:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 23:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 23:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
