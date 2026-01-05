- 자본
- 축소
트레이드:
209
이익 거래:
81 (38.75%)
손실 거래:
128 (61.24%)
최고의 거래:
151.75 USD
최악의 거래:
-79.24 USD
총 수익:
4 732.98 USD (256 766 pips)
총 손실:
-4 835.84 USD (191 832 pips)
연속 최대 이익:
7 (570.85 USD)
연속 최대 이익:
570.85 USD (7)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
26.52%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
95
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
-0.14
롱(주식매수):
132 (63.16%)
숏(주식차입매도):
77 (36.84%)
수익 요인:
0.98
기대수익:
-0.49 USD
평균 이익:
58.43 USD
평균 손실:
-37.78 USD
연속 최대 손실:
8 (-370.47 USD)
연속 최대 손실:
-370.47 USD (8)
월별 성장률:
-2.88%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
383.93 USD
최대한의:
734.40 USD (18.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.41% (734.40 USD)
자본금별:
1.95% (72.34 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|177
|GBPJPY.m
|9
|CHFJPY.m
|6
|EURJPY.m
|6
|GBPUSD.m
|3
|USDJPY.m
|2
|AUDUSD.m
|2
|USDCHF.m
|1
|USDCAD.m
|1
|EURNZD.m
|1
|NZDUSD.m
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.m
|372
|GBPJPY.m
|-107
|CHFJPY.m
|-237
|EURJPY.m
|28
|GBPUSD.m
|53
|USDJPY.m
|-1
|AUDUSD.m
|-40
|USDCHF.m
|-30
|USDCAD.m
|-34
|EURNZD.m
|-54
|NZDUSD.m
|-54
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.m
|70K
|GBPJPY.m
|-1.6K
|CHFJPY.m
|-2.4K
|EURJPY.m
|133
|GBPUSD.m
|967
|USDJPY.m
|649
|AUDUSD.m
|-172
|USDCHF.m
|-602
|USDCAD.m
|-774
|EURNZD.m
|-1K
|NZDUSD.m
|-244
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +151.75 USD
최악의 거래: -79 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +570.85 USD
연속 최대 손실: -370.47 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Server5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-3%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
3
100%
209
38%
100%
0.97
-0.49
USD
USD
18%
1:100