- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
169
Прибыльных трейдов:
66 (39.05%)
Убыточных трейдов:
103 (60.95%)
Лучший трейд:
151.75 USD
Худший трейд:
-75.15 USD
Общая прибыль:
3 716.81 USD (208 310 pips)
Общий убыток:
-3 580.70 USD (155 701 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (570.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
570.85 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
26.52%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
72
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
0.24
Длинных трейдов:
105 (62.13%)
Коротких трейдов:
64 (37.87%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.81 USD
Средняя прибыль:
56.32 USD
Средний убыток:
-34.76 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-306.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-308.70 USD (6)
Прирост в месяц:
3.81%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
383.93 USD
Максимальная:
567.00 USD (14.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.57% (567.00 USD)
По эквити:
1.95% (72.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|143
|GBPJPY.m
|8
|CHFJPY.m
|5
|EURJPY.m
|5
|GBPUSD.m
|3
|AUDUSD.m
|2
|USDCHF.m
|1
|USDJPY.m
|1
|USDCAD.m
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.m
|535
|GBPJPY.m
|-183
|CHFJPY.m
|-196
|EURJPY.m
|-23
|GBPUSD.m
|53
|AUDUSD.m
|-40
|USDCHF.m
|-30
|USDJPY.m
|54
|USDCAD.m
|-34
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.m
|57K
|GBPJPY.m
|-2.3K
|CHFJPY.m
|-2K
|EURJPY.m
|-284
|GBPUSD.m
|967
|AUDUSD.m
|-172
|USDCHF.m
|-602
|USDJPY.m
|1.1K
|USDCAD.m
|-774
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +151.75 USD
Худший трейд: -75 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +570.85 USD
Макс. убыток в серии: -306.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
3
100%
169
39%
100%
1.03
0.81
USD
USD
15%
1:100