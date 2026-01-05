СигналыРазделы
Yansri Palanda St

TPL1

Yansri Palanda St
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 4%
Monex-Server5
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
169
Прибыльных трейдов:
66 (39.05%)
Убыточных трейдов:
103 (60.95%)
Лучший трейд:
151.75 USD
Худший трейд:
-75.15 USD
Общая прибыль:
3 716.81 USD (208 310 pips)
Общий убыток:
-3 580.70 USD (155 701 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (570.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
570.85 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
26.52%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
72
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
0.24
Длинных трейдов:
105 (62.13%)
Коротких трейдов:
64 (37.87%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.81 USD
Средняя прибыль:
56.32 USD
Средний убыток:
-34.76 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-306.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-308.70 USD (6)
Прирост в месяц:
3.81%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
383.93 USD
Максимальная:
567.00 USD (14.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.57% (567.00 USD)
По эквити:
1.95% (72.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.m 143
GBPJPY.m 8
CHFJPY.m 5
EURJPY.m 5
GBPUSD.m 3
AUDUSD.m 2
USDCHF.m 1
USDJPY.m 1
USDCAD.m 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.m 535
GBPJPY.m -183
CHFJPY.m -196
EURJPY.m -23
GBPUSD.m 53
AUDUSD.m -40
USDCHF.m -30
USDJPY.m 54
USDCAD.m -34
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.m 57K
GBPJPY.m -2.3K
CHFJPY.m -2K
EURJPY.m -284
GBPUSD.m 967
AUDUSD.m -172
USDCHF.m -602
USDJPY.m 1.1K
USDCAD.m -774
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +151.75 USD
Худший трейд: -75 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +570.85 USD
Макс. убыток в серии: -306.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.05 03:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 09:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.01 23:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 23:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 23:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
