Yansri Palanda St

TPL1

Yansri Palanda St
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 4%
Monex-Server5
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
169
Transacciones Rentables:
66 (39.05%)
Transacciones Irrentables:
103 (60.95%)
Mejor transacción:
151.75 USD
Peor transacción:
-75.15 USD
Beneficio Bruto:
3 716.81 USD (208 310 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 580.70 USD (155 701 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (570.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
570.85 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
26.52%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
72
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
0.24
Transacciones Largas:
105 (62.13%)
Transacciones Cortas:
64 (37.87%)
Factor de Beneficio:
1.04
Beneficio Esperado:
0.81 USD
Beneficio medio:
56.32 USD
Pérdidas medias:
-34.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-306.68 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-308.70 USD (6)
Crecimiento al mes:
3.81%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
383.93 USD
Máxima:
567.00 USD (14.57%)
Reducción relativa:
De balance:
14.57% (567.00 USD)
De fondos:
1.95% (72.34 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.m 143
GBPJPY.m 8
CHFJPY.m 5
EURJPY.m 5
GBPUSD.m 3
AUDUSD.m 2
USDCHF.m 1
USDJPY.m 1
USDCAD.m 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.m 535
GBPJPY.m -183
CHFJPY.m -196
EURJPY.m -23
GBPUSD.m 53
AUDUSD.m -40
USDCHF.m -30
USDJPY.m 54
USDCAD.m -34
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.m 57K
GBPJPY.m -2.3K
CHFJPY.m -2K
EURJPY.m -284
GBPUSD.m 967
AUDUSD.m -172
USDCHF.m -602
USDJPY.m 1.1K
USDCAD.m -774
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +151.75 USD
Peor transacción: -75 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +570.85 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -306.68 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Monex-Server5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.05 03:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 09:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.01 23:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 23:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 23:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
