- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
169
利益トレード:
66 (39.05%)
損失トレード:
103 (60.95%)
ベストトレード:
151.75 USD
最悪のトレード:
-75.15 USD
総利益:
3 716.81 USD (208 310 pips)
総損失:
-3 580.70 USD (155 701 pips)
最大連続の勝ち:
7 (570.85 USD)
最大連続利益:
570.85 USD (7)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
26.52%
最近のトレード:
32 分前
1週間当たりの取引:
72
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
0.24
長いトレード:
105 (62.13%)
短いトレード:
64 (37.87%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
0.81 USD
平均利益:
56.32 USD
平均損失:
-34.76 USD
最大連続の負け:
7 (-306.68 USD)
最大連続損失:
-308.70 USD (6)
月間成長:
3.81%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
383.93 USD
最大の:
567.00 USD (14.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.57% (567.00 USD)
エクイティによる:
1.95% (72.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|143
|GBPJPY.m
|8
|CHFJPY.m
|5
|EURJPY.m
|5
|GBPUSD.m
|3
|AUDUSD.m
|2
|USDCHF.m
|1
|USDJPY.m
|1
|USDCAD.m
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.m
|535
|GBPJPY.m
|-183
|CHFJPY.m
|-196
|EURJPY.m
|-23
|GBPUSD.m
|53
|AUDUSD.m
|-40
|USDCHF.m
|-30
|USDJPY.m
|54
|USDCAD.m
|-34
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.m
|57K
|GBPJPY.m
|-2.3K
|CHFJPY.m
|-2K
|EURJPY.m
|-284
|GBPUSD.m
|967
|AUDUSD.m
|-172
|USDCHF.m
|-602
|USDJPY.m
|1.1K
|USDCAD.m
|-774
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +151.75 USD
最悪のトレード: -75 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +570.85 USD
最大連続損失: -306.68 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Server5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
