- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
736
Kârla kapanan işlemler:
605 (82.20%)
Zararla kapanan işlemler:
131 (17.80%)
En iyi işlem:
394.73 USD
En kötü işlem:
-888.78 USD
Brüt kâr:
12 912.10 USD (67 513 pips)
Brüt zarar:
-12 416.72 USD (45 372 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (74.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 403.16 USD (16)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
1.51%
Maks. mevduat yükü:
0.66%
En son işlem:
31 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
0.14
Alış işlemleri:
475 (64.54%)
Satış işlemleri:
261 (35.46%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
21.34 USD
Ortalama zarar:
-94.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-2.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 575.59 USD (2)
Aylık büyüme:
-6.33%
Yıllık tahmin:
-76.81%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
642.97 USD
Maksimum:
3 540.59 USD (68.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.13% (3 534.99 USD)
Varlığa göre:
0.15% (11.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|534
|XAUUSD
|144
|USDJPY
|18
|EURUSD
|13
|GBPNZD
|7
|AUDCAD
|5
|EURAUD
|3
|EURJPY
|3
|CADJPY
|2
|GBPAUD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPCAD
|1
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|302
|XAUUSD
|-473
|USDJPY
|-3
|EURUSD
|24
|GBPNZD
|-187
|AUDCAD
|315
|EURAUD
|161
|EURJPY
|262
|CADJPY
|-205
|GBPAUD
|128
|AUDUSD
|34
|GBPCAD
|117
|EURCAD
|16
|NZDCAD
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|17K
|XAUUSD
|2.3K
|USDJPY
|-350
|EURUSD
|-269
|GBPNZD
|-2.6K
|AUDCAD
|1.4K
|EURAUD
|1.5K
|EURJPY
|2.1K
|CADJPY
|-1.7K
|GBPAUD
|1.2K
|AUDUSD
|233
|GBPCAD
|668
|EURCAD
|87
|NZDCAD
|56
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +394.73 USD
En kötü işlem: -889 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +74.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
7%
0
0
USD
USD
7.4K
USD
USD
89
97%
736
82%
2%
1.03
0.67
USD
USD
36%
1:500