SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Sure
Jianfu Chen

Sure

Jianfu Chen
0 inceleme
89 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 7%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
736
Kârla kapanan işlemler:
605 (82.20%)
Zararla kapanan işlemler:
131 (17.80%)
En iyi işlem:
394.73 USD
En kötü işlem:
-888.78 USD
Brüt kâr:
12 912.10 USD (67 513 pips)
Brüt zarar:
-12 416.72 USD (45 372 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (74.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 403.16 USD (16)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
1.51%
Maks. mevduat yükü:
0.66%
En son işlem:
31 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
0.14
Alış işlemleri:
475 (64.54%)
Satış işlemleri:
261 (35.46%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
21.34 USD
Ortalama zarar:
-94.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-2.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 575.59 USD (2)
Aylık büyüme:
-6.33%
Yıllık tahmin:
-76.81%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
642.97 USD
Maksimum:
3 540.59 USD (68.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.13% (3 534.99 USD)
Varlığa göre:
0.15% (11.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 534
XAUUSD 144
USDJPY 18
EURUSD 13
GBPNZD 7
AUDCAD 5
EURAUD 3
EURJPY 3
CADJPY 2
GBPAUD 2
AUDUSD 2
GBPCAD 1
EURCAD 1
NZDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 302
XAUUSD -473
USDJPY -3
EURUSD 24
GBPNZD -187
AUDCAD 315
EURAUD 161
EURJPY 262
CADJPY -205
GBPAUD 128
AUDUSD 34
GBPCAD 117
EURCAD 16
NZDCAD 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 17K
XAUUSD 2.3K
USDJPY -350
EURUSD -269
GBPNZD -2.6K
AUDCAD 1.4K
EURAUD 1.5K
EURJPY 2.1K
CADJPY -1.7K
GBPAUD 1.2K
AUDUSD 233
GBPCAD 668
EURCAD 87
NZDCAD 56
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +394.73 USD
En kötü işlem: -889 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +74.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2026.01.01 22:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 619 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 22:44
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Sure
Ayda 999 USD
7%
0
0
USD
7.4K
USD
89
97%
736
82%
2%
1.03
0.67
USD
36%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.