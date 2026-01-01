- 成長
トレード:
736
利益トレード:
605 (82.20%)
損失トレード:
131 (17.80%)
ベストトレード:
394.73 USD
最悪のトレード:
-888.78 USD
総利益:
12 912.10 USD (67 513 pips)
総損失:
-12 416.72 USD (45 372 pips)
最大連続の勝ち:
33 (74.00 USD)
最大連続利益:
1 403.16 USD (16)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
52.08%
最大入金額:
0.66%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
0.14
長いトレード:
475 (64.54%)
短いトレード:
261 (35.46%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
0.67 USD
平均利益:
21.34 USD
平均損失:
-94.78 USD
最大連続の負け:
13 (-2.06 USD)
最大連続損失:
-1 575.59 USD (2)
月間成長:
-6.33%
年間予想:
-76.81%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
642.97 USD
最大の:
3 540.59 USD (68.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.13% (3 534.99 USD)
エクイティによる:
0.22% (16.28 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|534
|XAUUSD
|144
|USDJPY
|18
|EURUSD
|13
|GBPNZD
|7
|AUDCAD
|5
|EURAUD
|3
|EURJPY
|3
|CADJPY
|2
|GBPAUD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPCAD
|1
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|302
|XAUUSD
|-473
|USDJPY
|-3
|EURUSD
|24
|GBPNZD
|-187
|AUDCAD
|315
|EURAUD
|161
|EURJPY
|262
|CADJPY
|-205
|GBPAUD
|128
|AUDUSD
|34
|GBPCAD
|117
|EURCAD
|16
|NZDCAD
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|17K
|XAUUSD
|2.3K
|USDJPY
|-350
|EURUSD
|-269
|GBPNZD
|-2.6K
|AUDCAD
|1.4K
|EURAUD
|1.5K
|EURJPY
|2.1K
|CADJPY
|-1.7K
|GBPAUD
|1.2K
|AUDUSD
|233
|GBPCAD
|668
|EURCAD
|87
|NZDCAD
|56
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +394.73 USD
最悪のトレード: -889 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +74.00 USD
最大連続損失: -2.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
レビューなし
