Jianfu Chen

Sure

Jianfu Chen
レビュー0件
信頼性
89週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 7%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
736
利益トレード:
605 (82.20%)
損失トレード:
131 (17.80%)
ベストトレード:
394.73 USD
最悪のトレード:
-888.78 USD
総利益:
12 912.10 USD (67 513 pips)
総損失:
-12 416.72 USD (45 372 pips)
最大連続の勝ち:
33 (74.00 USD)
最大連続利益:
1 403.16 USD (16)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
52.08%
最大入金額:
0.66%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
0.14
長いトレード:
475 (64.54%)
短いトレード:
261 (35.46%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
0.67 USD
平均利益:
21.34 USD
平均損失:
-94.78 USD
最大連続の負け:
13 (-2.06 USD)
最大連続損失:
-1 575.59 USD (2)
月間成長:
-6.33%
年間予想:
-76.81%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
642.97 USD
最大の:
3 540.59 USD (68.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.13% (3 534.99 USD)
エクイティによる:
0.22% (16.28 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 534
XAUUSD 144
USDJPY 18
EURUSD 13
GBPNZD 7
AUDCAD 5
EURAUD 3
EURJPY 3
CADJPY 2
GBPAUD 2
AUDUSD 2
GBPCAD 1
EURCAD 1
NZDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 302
XAUUSD -473
USDJPY -3
EURUSD 24
GBPNZD -187
AUDCAD 315
EURAUD 161
EURJPY 262
CADJPY -205
GBPAUD 128
AUDUSD 34
GBPCAD 117
EURCAD 16
NZDCAD 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 17K
XAUUSD 2.3K
USDJPY -350
EURUSD -269
GBPNZD -2.6K
AUDCAD 1.4K
EURAUD 1.5K
EURJPY 2.1K
CADJPY -1.7K
GBPAUD 1.2K
AUDUSD 233
GBPCAD 668
EURCAD 87
NZDCAD 56
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +394.73 USD
最悪のトレード: -889 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +74.00 USD
最大連続損失: -2.06 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
レビューなし
2026.01.01 22:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 619 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 22:44
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください