Total de Trades:
736
Transacciones Rentables:
605 (82.20%)
Transacciones Irrentables:
131 (17.80%)
Mejor transacción:
394.73 USD
Peor transacción:
-888.78 USD
Beneficio Bruto:
12 912.10 USD (67 513 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 416.72 USD (45 372 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (74.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 403.16 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
49.68%
Carga máxima del depósito:
0.66%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
0.14
Transacciones Largas:
475 (64.54%)
Transacciones Cortas:
261 (35.46%)
Factor de Beneficio:
1.04
Beneficio Esperado:
0.67 USD
Beneficio medio:
21.34 USD
Pérdidas medias:
-94.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-2.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 575.59 USD (2)
Crecimiento al mes:
-6.33%
Pronóstico anual:
-76.81%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
642.97 USD
Máxima:
3 540.59 USD (68.28%)
Reducción relativa:
De balance:
36.13% (3 534.99 USD)
De fondos:
0.20% (14.94 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|534
|XAUUSD
|144
|USDJPY
|18
|EURUSD
|13
|GBPNZD
|7
|AUDCAD
|5
|EURAUD
|3
|EURJPY
|3
|CADJPY
|2
|GBPAUD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPCAD
|1
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|302
|XAUUSD
|-473
|USDJPY
|-3
|EURUSD
|24
|GBPNZD
|-187
|AUDCAD
|315
|EURAUD
|161
|EURJPY
|262
|CADJPY
|-205
|GBPAUD
|128
|AUDUSD
|34
|GBPCAD
|117
|EURCAD
|16
|NZDCAD
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|17K
|XAUUSD
|2.3K
|USDJPY
|-350
|EURUSD
|-269
|GBPNZD
|-2.6K
|AUDCAD
|1.4K
|EURAUD
|1.5K
|EURJPY
|2.1K
|CADJPY
|-1.7K
|GBPAUD
|1.2K
|AUDUSD
|233
|GBPCAD
|668
|EURCAD
|87
|NZDCAD
|56
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +394.73 USD
Peor transacción: -889 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +74.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.06 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
999 USD al mes
7%
0
0
USD
USD
7.4K
USD
USD
89
97%
736
82%
50%
1.03
0.67
USD
USD
36%
1:500