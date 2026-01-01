SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Sure
Jianfu Chen

Sure

Jianfu Chen
0 comentarios
Fiabilidad
89 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2024 7%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
736
Transacciones Rentables:
605 (82.20%)
Transacciones Irrentables:
131 (17.80%)
Mejor transacción:
394.73 USD
Peor transacción:
-888.78 USD
Beneficio Bruto:
12 912.10 USD (67 513 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 416.72 USD (45 372 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (74.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 403.16 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
49.68%
Carga máxima del depósito:
0.66%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
0.14
Transacciones Largas:
475 (64.54%)
Transacciones Cortas:
261 (35.46%)
Factor de Beneficio:
1.04
Beneficio Esperado:
0.67 USD
Beneficio medio:
21.34 USD
Pérdidas medias:
-94.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-2.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 575.59 USD (2)
Crecimiento al mes:
-6.33%
Pronóstico anual:
-76.81%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
642.97 USD
Máxima:
3 540.59 USD (68.28%)
Reducción relativa:
De balance:
36.13% (3 534.99 USD)
De fondos:
0.20% (14.94 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 534
XAUUSD 144
USDJPY 18
EURUSD 13
GBPNZD 7
AUDCAD 5
EURAUD 3
EURJPY 3
CADJPY 2
GBPAUD 2
AUDUSD 2
GBPCAD 1
EURCAD 1
NZDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 302
XAUUSD -473
USDJPY -3
EURUSD 24
GBPNZD -187
AUDCAD 315
EURAUD 161
EURJPY 262
CADJPY -205
GBPAUD 128
AUDUSD 34
GBPCAD 117
EURCAD 16
NZDCAD 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 17K
XAUUSD 2.3K
USDJPY -350
EURUSD -269
GBPNZD -2.6K
AUDCAD 1.4K
EURAUD 1.5K
EURJPY 2.1K
CADJPY -1.7K
GBPAUD 1.2K
AUDUSD 233
GBPCAD 668
EURCAD 87
NZDCAD 56
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +394.73 USD
Peor transacción: -889 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +74.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.06 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.01 22:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 619 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 22:44
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Sure
999 USD al mes
7%
0
0
USD
7.4K
USD
89
97%
736
82%
50%
1.03
0.67
USD
36%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.