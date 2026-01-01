信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Sure
Jianfu Chen

Sure

Jianfu Chen
0条评论
可靠性
89
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2024 7%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
736
盈利交易:
605 (82.20%)
亏损交易:
131 (17.80%)
最好交易:
394.73 USD
最差交易:
-888.78 USD
毛利:
12 912.10 USD (67 513 pips)
毛利亏损:
-12 416.72 USD (45 372 pips)
最大连续赢利:
33 (74.00 USD)
最大连续盈利:
1 403.16 USD (16)
夏普比率:
0.04
交易活动:
43.61%
最大入金加载:
0.66%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
12 小时
采收率:
0.14
长期交易:
475 (64.54%)
短期交易:
261 (35.46%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.67 USD
平均利润:
21.34 USD
平均损失:
-94.78 USD
最大连续失误:
13 (-2.06 USD)
最大连续亏损:
-1 575.59 USD (2)
每月增长:
-6.33%
年度预测:
-76.81%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
642.97 USD
最大值:
3 540.59 USD (68.28%)
相对跌幅:
结余:
36.13% (3 534.99 USD)
净值:
0.19% (14.01 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 534
XAUUSD 144
USDJPY 18
EURUSD 13
GBPNZD 7
AUDCAD 5
EURAUD 3
EURJPY 3
CADJPY 2
GBPAUD 2
AUDUSD 2
GBPCAD 1
EURCAD 1
NZDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 302
XAUUSD -473
USDJPY -3
EURUSD 24
GBPNZD -187
AUDCAD 315
EURAUD 161
EURJPY 262
CADJPY -205
GBPAUD 128
AUDUSD 34
GBPCAD 117
EURCAD 16
NZDCAD 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 17K
XAUUSD 2.3K
USDJPY -350
EURUSD -269
GBPNZD -2.6K
AUDCAD 1.4K
EURAUD 1.5K
EURJPY 2.1K
CADJPY -1.7K
GBPAUD 1.2K
AUDUSD 233
GBPCAD 668
EURCAD 87
NZDCAD 56
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +394.73 USD
最差交易: -889 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +74.00 USD
最大连续亏损: -2.06 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
没有评论
2026.01.01 22:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 619 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 22:44
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
