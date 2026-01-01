- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
736
盈利交易:
605 (82.20%)
亏损交易:
131 (17.80%)
最好交易:
394.73 USD
最差交易:
-888.78 USD
毛利:
12 912.10 USD (67 513 pips)
毛利亏损:
-12 416.72 USD (45 372 pips)
最大连续赢利:
33 (74.00 USD)
最大连续盈利:
1 403.16 USD (16)
夏普比率:
0.04
交易活动:
43.61%
最大入金加载:
0.66%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
12 小时
采收率:
0.14
长期交易:
475 (64.54%)
短期交易:
261 (35.46%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.67 USD
平均利润:
21.34 USD
平均损失:
-94.78 USD
最大连续失误:
13 (-2.06 USD)
最大连续亏损:
-1 575.59 USD (2)
每月增长:
-6.33%
年度预测:
-76.81%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
642.97 USD
最大值:
3 540.59 USD (68.28%)
相对跌幅:
结余:
36.13% (3 534.99 USD)
净值:
0.19% (14.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|534
|XAUUSD
|144
|USDJPY
|18
|EURUSD
|13
|GBPNZD
|7
|AUDCAD
|5
|EURAUD
|3
|EURJPY
|3
|CADJPY
|2
|GBPAUD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPCAD
|1
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|302
|XAUUSD
|-473
|USDJPY
|-3
|EURUSD
|24
|GBPNZD
|-187
|AUDCAD
|315
|EURAUD
|161
|EURJPY
|262
|CADJPY
|-205
|GBPAUD
|128
|AUDUSD
|34
|GBPCAD
|117
|EURCAD
|16
|NZDCAD
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|17K
|XAUUSD
|2.3K
|USDJPY
|-350
|EURUSD
|-269
|GBPNZD
|-2.6K
|AUDCAD
|1.4K
|EURAUD
|1.5K
|EURJPY
|2.1K
|CADJPY
|-1.7K
|GBPAUD
|1.2K
|AUDUSD
|233
|GBPCAD
|668
|EURCAD
|87
|NZDCAD
|56
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +394.73 USD
最差交易: -889 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +74.00 USD
最大连续亏损: -2.06 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
7%
0
0
USD
USD
7.4K
USD
USD
89
97%
736
82%
44%
1.03
0.67
USD
USD
36%
1:500