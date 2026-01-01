SegnaliSezioni
Jianfu Chen

Sure

Jianfu Chen
0 recensioni
Affidabilità
89 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 7%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
736
Profit Trade:
605 (82.20%)
Loss Trade:
131 (17.80%)
Best Trade:
394.73 USD
Worst Trade:
-888.78 USD
Profitto lordo:
12 912.10 USD (67 513 pips)
Perdita lorda:
-12 416.72 USD (45 372 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (74.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 403.16 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
1.51%
Massimo carico di deposito:
0.66%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.14
Long Trade:
475 (64.54%)
Short Trade:
261 (35.46%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
21.34 USD
Perdita media:
-94.78 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-2.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 575.59 USD (2)
Crescita mensile:
-6.33%
Previsione annuale:
-76.81%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
642.97 USD
Massimale:
3 540.59 USD (68.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.13% (3 534.99 USD)
Per equità:
0.15% (11.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 534
XAUUSD 144
USDJPY 18
EURUSD 13
GBPNZD 7
AUDCAD 5
EURAUD 3
EURJPY 3
CADJPY 2
GBPAUD 2
AUDUSD 2
GBPCAD 1
EURCAD 1
NZDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 302
XAUUSD -473
USDJPY -3
EURUSD 24
GBPNZD -187
AUDCAD 315
EURAUD 161
EURJPY 262
CADJPY -205
GBPAUD 128
AUDUSD 34
GBPCAD 117
EURCAD 16
NZDCAD 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 17K
XAUUSD 2.3K
USDJPY -350
EURUSD -269
GBPNZD -2.6K
AUDCAD 1.4K
EURAUD 1.5K
EURJPY 2.1K
CADJPY -1.7K
GBPAUD 1.2K
AUDUSD 233
GBPCAD 668
EURCAD 87
NZDCAD 56
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +394.73 USD
Worst Trade: -889 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +74.00 USD
Massima perdita consecutiva: -2.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Non ci sono recensioni
2026.01.01 22:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 619 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 22:44
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
