- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
736
Profit Trade:
605 (82.20%)
Loss Trade:
131 (17.80%)
Best Trade:
394.73 USD
Worst Trade:
-888.78 USD
Profitto lordo:
12 912.10 USD (67 513 pips)
Perdita lorda:
-12 416.72 USD (45 372 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (74.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 403.16 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
1.51%
Massimo carico di deposito:
0.66%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.14
Long Trade:
475 (64.54%)
Short Trade:
261 (35.46%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
21.34 USD
Perdita media:
-94.78 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-2.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 575.59 USD (2)
Crescita mensile:
-6.33%
Previsione annuale:
-76.81%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
642.97 USD
Massimale:
3 540.59 USD (68.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.13% (3 534.99 USD)
Per equità:
0.15% (11.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|534
|XAUUSD
|144
|USDJPY
|18
|EURUSD
|13
|GBPNZD
|7
|AUDCAD
|5
|EURAUD
|3
|EURJPY
|3
|CADJPY
|2
|GBPAUD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPCAD
|1
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|302
|XAUUSD
|-473
|USDJPY
|-3
|EURUSD
|24
|GBPNZD
|-187
|AUDCAD
|315
|EURAUD
|161
|EURJPY
|262
|CADJPY
|-205
|GBPAUD
|128
|AUDUSD
|34
|GBPCAD
|117
|EURCAD
|16
|NZDCAD
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|17K
|XAUUSD
|2.3K
|USDJPY
|-350
|EURUSD
|-269
|GBPNZD
|-2.6K
|AUDCAD
|1.4K
|EURAUD
|1.5K
|EURJPY
|2.1K
|CADJPY
|-1.7K
|GBPAUD
|1.2K
|AUDUSD
|233
|GBPCAD
|668
|EURCAD
|87
|NZDCAD
|56
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +394.73 USD
Worst Trade: -889 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +74.00 USD
Massima perdita consecutiva: -2.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
7%
0
0
USD
USD
7.4K
USD
USD
89
97%
736
82%
2%
1.03
0.67
USD
USD
36%
1:500