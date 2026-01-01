SignauxSections
Jianfu Chen

Sure

Jianfu Chen
0 avis
89 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 7%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
736
Bénéfice trades:
605 (82.20%)
Perte trades:
131 (17.80%)
Meilleure transaction:
394.73 USD
Pire transaction:
-888.78 USD
Bénéfice brut:
12 912.10 USD (67 513 pips)
Perte brute:
-12 416.72 USD (45 372 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (74.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 403.16 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
1.51%
Charge de dépôt maximale:
0.66%
Dernier trade:
32 il y a des minutes
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
0.14
Longs trades:
475 (64.54%)
Courts trades:
261 (35.46%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.67 USD
Bénéfice moyen:
21.34 USD
Perte moyenne:
-94.78 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-2.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 575.59 USD (2)
Croissance mensuelle:
-6.33%
Prévision annuelle:
-76.81%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
642.97 USD
Maximal:
3 540.59 USD (68.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.13% (3 534.99 USD)
Par fonds propres:
0.15% (11.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 534
XAUUSD 144
USDJPY 18
EURUSD 13
GBPNZD 7
AUDCAD 5
EURAUD 3
EURJPY 3
CADJPY 2
GBPAUD 2
AUDUSD 2
GBPCAD 1
EURCAD 1
NZDCAD 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 302
XAUUSD -473
USDJPY -3
EURUSD 24
GBPNZD -187
AUDCAD 315
EURAUD 161
EURJPY 262
CADJPY -205
GBPAUD 128
AUDUSD 34
GBPCAD 117
EURCAD 16
NZDCAD 4
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 17K
XAUUSD 2.3K
USDJPY -350
EURUSD -269
GBPNZD -2.6K
AUDCAD 1.4K
EURAUD 1.5K
EURJPY 2.1K
CADJPY -1.7K
GBPAUD 1.2K
AUDUSD 233
GBPCAD 668
EURCAD 87
NZDCAD 56
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +394.73 USD
Pire transaction: -889 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +74.00 USD
Perte consécutive maximale: -2.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Aucun avis
2026.01.01 22:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 619 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 22:44
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
