СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Sure
Jianfu Chen

Sure

Jianfu Chen
0 отзывов
Надежность
89 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2024 7%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
736
Прибыльных трейдов:
605 (82.20%)
Убыточных трейдов:
131 (17.80%)
Лучший трейд:
394.73 USD
Худший трейд:
-888.78 USD
Общая прибыль:
12 912.10 USD (67 513 pips)
Общий убыток:
-12 416.72 USD (45 372 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (74.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 403.16 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
52.08%
Макс. загрузка депозита:
0.66%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.14
Длинных трейдов:
475 (64.54%)
Коротких трейдов:
261 (35.46%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.67 USD
Средняя прибыль:
21.34 USD
Средний убыток:
-94.78 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-2.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 575.59 USD (2)
Прирост в месяц:
-6.33%
Годовой прогноз:
-76.81%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
642.97 USD
Максимальная:
3 540.59 USD (68.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.13% (3 534.99 USD)
По эквити:
0.22% (16.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 534
XAUUSD 144
USDJPY 18
EURUSD 13
GBPNZD 7
AUDCAD 5
EURAUD 3
EURJPY 3
CADJPY 2
GBPAUD 2
AUDUSD 2
GBPCAD 1
EURCAD 1
NZDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 302
XAUUSD -473
USDJPY -3
EURUSD 24
GBPNZD -187
AUDCAD 315
EURAUD 161
EURJPY 262
CADJPY -205
GBPAUD 128
AUDUSD 34
GBPCAD 117
EURCAD 16
NZDCAD 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 17K
XAUUSD 2.3K
USDJPY -350
EURUSD -269
GBPNZD -2.6K
AUDCAD 1.4K
EURAUD 1.5K
EURJPY 2.1K
CADJPY -1.7K
GBPAUD 1.2K
AUDUSD 233
GBPCAD 668
EURCAD 87
NZDCAD 56
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +394.73 USD
Худший трейд: -889 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +74.00 USD
Макс. убыток в серии: -2.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.01 22:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 619 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 22:44
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Sure
999 USD в месяц
7%
0
0
USD
7.4K
USD
89
97%
736
82%
52%
1.03
0.67
USD
36%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.