Всего трейдов:
736
Прибыльных трейдов:
605 (82.20%)
Убыточных трейдов:
131 (17.80%)
Лучший трейд:
394.73 USD
Худший трейд:
-888.78 USD
Общая прибыль:
12 912.10 USD (67 513 pips)
Общий убыток:
-12 416.72 USD (45 372 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (74.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 403.16 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
52.08%
Макс. загрузка депозита:
0.66%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.14
Длинных трейдов:
475 (64.54%)
Коротких трейдов:
261 (35.46%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.67 USD
Средняя прибыль:
21.34 USD
Средний убыток:
-94.78 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-2.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 575.59 USD (2)
Прирост в месяц:
-6.33%
Годовой прогноз:
-76.81%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
642.97 USD
Максимальная:
3 540.59 USD (68.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.13% (3 534.99 USD)
По эквити:
0.22% (16.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|534
|XAUUSD
|144
|USDJPY
|18
|EURUSD
|13
|GBPNZD
|7
|AUDCAD
|5
|EURAUD
|3
|EURJPY
|3
|CADJPY
|2
|GBPAUD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPCAD
|1
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|302
|XAUUSD
|-473
|USDJPY
|-3
|EURUSD
|24
|GBPNZD
|-187
|AUDCAD
|315
|EURAUD
|161
|EURJPY
|262
|CADJPY
|-205
|GBPAUD
|128
|AUDUSD
|34
|GBPCAD
|117
|EURCAD
|16
|NZDCAD
|4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|17K
|XAUUSD
|2.3K
|USDJPY
|-350
|EURUSD
|-269
|GBPNZD
|-2.6K
|AUDCAD
|1.4K
|EURAUD
|1.5K
|EURJPY
|2.1K
|CADJPY
|-1.7K
|GBPAUD
|1.2K
|AUDUSD
|233
|GBPCAD
|668
|EURCAD
|87
|NZDCAD
|56
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +394.73 USD
Худший трейд: -889 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +74.00 USD
Макс. убыток в серии: -2.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
FBS-Real
|2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
7%
0
0
USD
USD
7.4K
USD
USD
89
97%
736
82%
52%
1.03
0.67
USD
USD
36%
1:500