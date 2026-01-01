- Crescimento
Negociações:
736
Negociações com lucro:
605 (82.20%)
Negociações com perda:
131 (17.80%)
Melhor negociação:
394.73 USD
Pior negociação:
-888.78 USD
Lucro bruto:
12 912.10 USD (67 513 pips)
Perda bruta:
-12 416.72 USD (45 372 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (74.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 403.16 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
52.08%
Depósito máximo carregado:
0.66%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
0.14
Negociações longas:
475 (64.54%)
Negociações curtas:
261 (35.46%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
0.67 USD
Lucro médio:
21.34 USD
Perda média:
-94.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-2.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 575.59 USD (2)
Crescimento mensal:
-6.33%
Previsão anual:
-76.81%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
642.97 USD
Máximo:
3 540.59 USD (68.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.13% (3 534.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.22% (16.28 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|534
|XAUUSD
|144
|USDJPY
|18
|EURUSD
|13
|GBPNZD
|7
|AUDCAD
|5
|EURAUD
|3
|EURJPY
|3
|CADJPY
|2
|GBPAUD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPCAD
|1
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|302
|XAUUSD
|-473
|USDJPY
|-3
|EURUSD
|24
|GBPNZD
|-187
|AUDCAD
|315
|EURAUD
|161
|EURJPY
|262
|CADJPY
|-205
|GBPAUD
|128
|AUDUSD
|34
|GBPCAD
|117
|EURCAD
|16
|NZDCAD
|4
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|17K
|XAUUSD
|2.3K
|USDJPY
|-350
|EURUSD
|-269
|GBPNZD
|-2.6K
|AUDCAD
|1.4K
|EURAUD
|1.5K
|EURJPY
|2.1K
|CADJPY
|-1.7K
|GBPAUD
|1.2K
|AUDUSD
|233
|GBPCAD
|668
|EURCAD
|87
|NZDCAD
|56
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +394.73 USD
Pior negociação: -889 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +74.00 USD
Máxima perda consecutiva: -2.06 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
