Jianfu Chen

Sure

Jianfu Chen
0 comentários
Confiabilidade
89 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 7%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
736
Negociações com lucro:
605 (82.20%)
Negociações com perda:
131 (17.80%)
Melhor negociação:
394.73 USD
Pior negociação:
-888.78 USD
Lucro bruto:
12 912.10 USD (67 513 pips)
Perda bruta:
-12 416.72 USD (45 372 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (74.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 403.16 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
52.08%
Depósito máximo carregado:
0.66%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
0.14
Negociações longas:
475 (64.54%)
Negociações curtas:
261 (35.46%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
0.67 USD
Lucro médio:
21.34 USD
Perda média:
-94.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-2.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 575.59 USD (2)
Crescimento mensal:
-6.33%
Previsão anual:
-76.81%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
642.97 USD
Máximo:
3 540.59 USD (68.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.13% (3 534.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.22% (16.28 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 534
XAUUSD 144
USDJPY 18
EURUSD 13
GBPNZD 7
AUDCAD 5
EURAUD 3
EURJPY 3
CADJPY 2
GBPAUD 2
AUDUSD 2
GBPCAD 1
EURCAD 1
NZDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 302
XAUUSD -473
USDJPY -3
EURUSD 24
GBPNZD -187
AUDCAD 315
EURAUD 161
EURJPY 262
CADJPY -205
GBPAUD 128
AUDUSD 34
GBPCAD 117
EURCAD 16
NZDCAD 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 17K
XAUUSD 2.3K
USDJPY -350
EURUSD -269
GBPNZD -2.6K
AUDCAD 1.4K
EURAUD 1.5K
EURJPY 2.1K
CADJPY -1.7K
GBPAUD 1.2K
AUDUSD 233
GBPCAD 668
EURCAD 87
NZDCAD 56
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +394.73 USD
Pior negociação: -889 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +74.00 USD
Máxima perda consecutiva: -2.06 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Sem comentários
2026.01.01 22:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 619 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 22:44
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Sure
999 USD por mês
7%
0
0
USD
7.4K
USD
89
97%
736
82%
52%
1.03
0.67
USD
36%
1:500
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.