Jianfu Chen

Sure

Jianfu Chen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
89 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 7%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
736
Gewinntrades:
605 (82.20%)
Verlusttrades:
131 (17.80%)
Bester Trade:
394.73 USD
Schlechtester Trade:
-888.78 USD
Bruttoprofit:
12 912.10 USD (67 513 pips)
Bruttoverlust:
-12 416.72 USD (45 372 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (74.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 403.16 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
55.20%
Max deposit load:
0.66%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
0.14
Long-Positionen:
475 (64.54%)
Short-Positionen:
261 (35.46%)
Profit-Faktor:
1.04
Mathematische Gewinnerwartung:
0.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
21.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-94.78 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-2.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 575.59 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-6.33%
Jahresprognose:
-76.81%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
642.97 USD
Maximaler:
3 540.59 USD (68.28%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.13% (3 534.99 USD)
Kapital:
0.24% (17.52 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 534
XAUUSD 144
USDJPY 18
EURUSD 13
GBPNZD 7
AUDCAD 5
EURAUD 3
EURJPY 3
CADJPY 2
GBPAUD 2
AUDUSD 2
GBPCAD 1
EURCAD 1
NZDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 302
XAUUSD -473
USDJPY -3
EURUSD 24
GBPNZD -187
AUDCAD 315
EURAUD 161
EURJPY 262
CADJPY -205
GBPAUD 128
AUDUSD 34
GBPCAD 117
EURCAD 16
NZDCAD 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 17K
XAUUSD 2.3K
USDJPY -350
EURUSD -269
GBPNZD -2.6K
AUDCAD 1.4K
EURAUD 1.5K
EURJPY 2.1K
CADJPY -1.7K
GBPAUD 1.2K
AUDUSD 233
GBPCAD 668
EURCAD 87
NZDCAD 56
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +394.73 USD
Schlechtester Trade: -889 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +74.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.06 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Keine Bewertungen
2026.01.01 22:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 619 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 22:44
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

