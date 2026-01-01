- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
736
Gewinntrades:
605 (82.20%)
Verlusttrades:
131 (17.80%)
Bester Trade:
394.73 USD
Schlechtester Trade:
-888.78 USD
Bruttoprofit:
12 912.10 USD (67 513 pips)
Bruttoverlust:
-12 416.72 USD (45 372 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (74.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 403.16 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
55.20%
Max deposit load:
0.66%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
0.14
Long-Positionen:
475 (64.54%)
Short-Positionen:
261 (35.46%)
Profit-Faktor:
1.04
Mathematische Gewinnerwartung:
0.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
21.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-94.78 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-2.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 575.59 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-6.33%
Jahresprognose:
-76.81%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
642.97 USD
Maximaler:
3 540.59 USD (68.28%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.13% (3 534.99 USD)
Kapital:
0.24% (17.52 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|534
|XAUUSD
|144
|USDJPY
|18
|EURUSD
|13
|GBPNZD
|7
|AUDCAD
|5
|EURAUD
|3
|EURJPY
|3
|CADJPY
|2
|GBPAUD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPCAD
|1
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|302
|XAUUSD
|-473
|USDJPY
|-3
|EURUSD
|24
|GBPNZD
|-187
|AUDCAD
|315
|EURAUD
|161
|EURJPY
|262
|CADJPY
|-205
|GBPAUD
|128
|AUDUSD
|34
|GBPCAD
|117
|EURCAD
|16
|NZDCAD
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|17K
|XAUUSD
|2.3K
|USDJPY
|-350
|EURUSD
|-269
|GBPNZD
|-2.6K
|AUDCAD
|1.4K
|EURAUD
|1.5K
|EURJPY
|2.1K
|CADJPY
|-1.7K
|GBPAUD
|1.2K
|AUDUSD
|233
|GBPCAD
|668
|EURCAD
|87
|NZDCAD
|56
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +394.73 USD
Schlechtester Trade: -889 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +74.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.06 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
7%
0
0
USD
USD
7.4K
USD
USD
89
97%
736
82%
55%
1.03
0.67
USD
USD
36%
1:500