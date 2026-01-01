- Büyüme
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
31 (63.26%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (36.73%)
En iyi işlem:
112.20 USD
En kötü işlem:
-90.70 USD
Brüt kâr:
1 048.84 USD (6 739 pips)
Brüt zarar:
-589.95 USD (6 215 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (315.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
315.84 USD (6)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
4.08
Alış işlemleri:
22 (44.90%)
Satış işlemleri:
27 (55.10%)
Kâr faktörü:
1.78
Beklenen getiri:
9.37 USD
Ortalama kâr:
33.83 USD
Ortalama zarar:
-32.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-108.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-108.01 USD (2)
Aylık büyüme:
22.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
90.70 USD
Maksimum:
112.36 USD (5.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
XAUUSD-ECN
49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
XAUUSD-ECN
459
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
XAUUSD-ECN
524
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +112.20 USD
En kötü işlem: -91 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +315.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -108.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
