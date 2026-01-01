- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
49
Negociações com lucro:
31 (63.26%)
Negociações com perda:
18 (36.73%)
Melhor negociação:
112.20 USD
Pior negociação:
-90.70 USD
Lucro bruto:
1 048.84 USD (6 739 pips)
Perda bruta:
-589.95 USD (6 215 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (315.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
315.84 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
16 minutos
Fator de recuperação:
4.08
Negociações longas:
22 (44.90%)
Negociações curtas:
27 (55.10%)
Fator de lucro:
1.78
Valor esperado:
9.37 USD
Lucro médio:
33.83 USD
Perda média:
-32.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-108.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-108.01 USD (2)
Crescimento mensal:
22.94%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
90.70 USD
Máximo:
112.36 USD (5.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD-ECN
|459
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD-ECN
|524
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +112.20 USD
Pior negociação: -91 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +315.84 USD
Máxima perda consecutiva: -108.01 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
