- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
49
利益トレード:
31 (63.26%)
損失トレード:
18 (36.73%)
ベストトレード:
112.20 USD
最悪のトレード:
-90.70 USD
総利益:
1 048.84 USD (6 739 pips)
総損失:
-589.95 USD (6 215 pips)
最大連続の勝ち:
6 (315.84 USD)
最大連続利益:
315.84 USD (6)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
16 分
リカバリーファクター:
4.08
長いトレード:
22 (44.90%)
短いトレード:
27 (55.10%)
プロフィットファクター:
1.78
期待されたペイオフ:
9.37 USD
平均利益:
33.83 USD
平均損失:
-32.78 USD
最大連続の負け:
2 (-108.01 USD)
最大連続損失:
-108.01 USD (2)
月間成長:
22.94%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
90.70 USD
最大の:
112.36 USD (5.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-ECN
|459
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-ECN
|524
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +112.20 USD
最悪のトレード: -91 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +315.84 USD
最大連続損失: -108.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし