- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
49
盈利交易:
31 (63.26%)
亏损交易:
18 (36.73%)
最好交易:
112.20 USD
最差交易:
-90.70 USD
毛利:
1 048.84 USD (6 739 pips)
毛利亏损:
-589.95 USD (6 215 pips)
最大连续赢利:
6 (315.84 USD)
最大连续盈利:
315.84 USD (6)
夏普比率:
0.23
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
4.08
长期交易:
22 (44.90%)
短期交易:
27 (55.10%)
利润因子:
1.78
预期回报:
9.37 USD
平均利润:
33.83 USD
平均损失:
-32.78 USD
最大连续失误:
2 (-108.01 USD)
最大连续亏损:
-108.01 USD (2)
每月增长:
22.94%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
90.70 USD
最大值:
112.36 USD (5.38%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-ECN
|459
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-ECN
|524
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +112.20 USD
最差交易: -91 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +315.84 USD
最大连续亏损: -108.01 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论