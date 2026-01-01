- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
31 (63.26%)
Убыточных трейдов:
18 (36.73%)
Лучший трейд:
112.20 USD
Худший трейд:
-90.70 USD
Общая прибыль:
1 048.84 USD (6 739 pips)
Общий убыток:
-589.95 USD (6 215 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (315.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
315.84 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
4.08
Длинных трейдов:
22 (44.90%)
Коротких трейдов:
27 (55.10%)
Профит фактор:
1.78
Мат. ожидание:
9.37 USD
Средняя прибыль:
33.83 USD
Средний убыток:
-32.78 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-108.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-108.01 USD (2)
Прирост в месяц:
22.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
90.70 USD
Максимальная:
112.36 USD (5.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-ECN
|459
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-ECN
|524
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +112.20 USD
Худший трейд: -91 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +315.84 USD
Макс. убыток в серии: -108.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов