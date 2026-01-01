- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
49
Transacciones Rentables:
31 (63.26%)
Transacciones Irrentables:
18 (36.73%)
Mejor transacción:
112.20 USD
Peor transacción:
-90.70 USD
Beneficio Bruto:
1 048.84 USD (6 739 pips)
Pérdidas Brutas:
-589.95 USD (6 215 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (315.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
315.84 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
16 minutos
Factor de Recuperación:
4.08
Transacciones Largas:
22 (44.90%)
Transacciones Cortas:
27 (55.10%)
Factor de Beneficio:
1.78
Beneficio Esperado:
9.37 USD
Beneficio medio:
33.83 USD
Pérdidas medias:
-32.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-108.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-108.01 USD (2)
Crecimiento al mes:
22.94%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
90.70 USD
Máxima:
112.36 USD (5.38%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD-ECN
|459
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD-ECN
|524
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +112.20 USD
Peor transacción: -91 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +315.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -108.01 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
