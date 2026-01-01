SeñalesSecciones
Cence Jk Oizeijoozzisa

Blox

Cence Jk Oizeijoozzisa
0 comentarios
4 semanas
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live 9
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
49
Transacciones Rentables:
31 (63.26%)
Transacciones Irrentables:
18 (36.73%)
Mejor transacción:
112.20 USD
Peor transacción:
-90.70 USD
Beneficio Bruto:
1 048.84 USD (6 739 pips)
Pérdidas Brutas:
-589.95 USD (6 215 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (315.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
315.84 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
16 minutos
Factor de Recuperación:
4.08
Transacciones Largas:
22 (44.90%)
Transacciones Cortas:
27 (55.10%)
Factor de Beneficio:
1.78
Beneficio Esperado:
9.37 USD
Beneficio medio:
33.83 USD
Pérdidas medias:
-32.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-108.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-108.01 USD (2)
Crecimiento al mes:
22.94%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
90.70 USD
Máxima:
112.36 USD (5.38%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD-ECN 49
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD-ECN 459
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD-ECN 524
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +112.20 USD
Peor transacción: -91 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +315.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -108.01 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2026.01.01 15:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
