- 자본
- 축소
트레이드:
75
이익 거래:
41 (54.66%)
손실 거래:
34 (45.33%)
최고의 거래:
112.20 USD
최악의 거래:
-157.92 USD
총 수익:
1 385.20 USD (8 386 pips)
총 손실:
-1 135.45 USD (10 074 pips)
연속 최대 이익:
6 (315.84 USD)
연속 최대 이익:
315.84 USD (6)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
1.25%
최대 입금량:
17.37%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
12 분
회복 요인:
0.71
롱(주식매수):
31 (41.33%)
숏(주식차입매도):
44 (58.67%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
3.33 USD
평균 이익:
33.79 USD
평균 손실:
-33.40 USD
연속 최대 손실:
5 (-233.52 USD)
연속 최대 손실:
-233.52 USD (5)
월별 성장률:
12.49%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
90.70 USD
최대한의:
353.14 USD (14.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.02% (353.14 USD)
자본금별:
4.87% (119.04 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD-ECN
|250
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD-ECN
|-1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +112.20 USD
최악의 거래: -158 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +315.84 USD
연속 최대 손실: -233.52 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
