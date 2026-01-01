- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
49
Gewinntrades:
31 (63.26%)
Verlusttrades:
18 (36.73%)
Bester Trade:
112.20 USD
Schlechtester Trade:
-90.70 USD
Bruttoprofit:
1 048.84 USD (6 739 pips)
Bruttoverlust:
-589.95 USD (6 215 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (315.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
315.84 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
16 Minuten
Erholungsfaktor:
4.08
Long-Positionen:
22 (44.90%)
Short-Positionen:
27 (55.10%)
Profit-Faktor:
1.78
Mathematische Gewinnerwartung:
9.37 USD
Durchschnittlicher Profit:
33.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-32.78 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-108.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-108.01 USD (2)
Wachstum pro Monat :
22.94%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
90.70 USD
Maximaler:
112.36 USD (5.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD-ECN
|459
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD-ECN
|524
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +112.20 USD
Schlechtester Trade: -91 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +315.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -108.01 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
