Suksarit Phoarniat

Axi2 BO

Suksarit Phoarniat
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Axi-US15-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
26 (53.06%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (46.94%)
En iyi işlem:
56.85 USD
En kötü işlem:
-15.69 USD
Brüt kâr:
152.50 USD (40 377 pips)
Brüt zarar:
-65.91 USD (9 437 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (7.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.05 USD (3)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.49%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
3.61
Alış işlemleri:
39 (79.59%)
Satış işlemleri:
10 (20.41%)
Kâr faktörü:
2.31
Beklenen getiri:
1.77 USD
Ortalama kâr:
5.87 USD
Ortalama zarar:
-2.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-7.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.24 USD (2)
Aylık büyüme:
0.86%
Algo alım-satım:
14%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.74 USD
Maksimum:
24.00 USD (2.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.08% (1.59 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.min 16
EURUSD.p 6
USDCHF.p 3
AUDUSD.p 3
GBPUSD.p 3
AUDJPY.p 3
AUDNZD.p 3
USOIL 2
USDJPY.p 2
GBPJPY.p 2
EURGBP.p 2
GBPAUD.p 2
EURNZD.p 1
ETHUSD.p 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.min 57
EURUSD.p 4
USDCHF.p 1
AUDUSD.p 5
GBPUSD.p 0
AUDJPY.p -5
AUDNZD.p 18
USOIL 0
USDJPY.p 4
GBPJPY.p 2
EURGBP.p -2
GBPAUD.p 3
EURNZD.p -1
ETHUSD.p 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.min -3.3K
EURUSD.p 197
USDCHF.p 84
AUDUSD.p 52
GBPUSD.p -109
AUDJPY.p 42
AUDNZD.p 1.1K
USOIL 107
USDJPY.p 82
GBPJPY.p 349
EURGBP.p -160
GBPAUD.p -145
EURNZD.p -99
ETHUSD.p 33K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +56.85 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +7.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US15-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

EA 
İnceleme yok
2026.01.01 14:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Axi2 BO
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
2K
USD
6
14%
49
53%
100%
2.31
1.77
USD
0%
1:100
