Suksarit Phoarniat

Axi2 BO

Suksarit Phoarniat
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
0%
Axi-US15-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
49
Gewinntrades:
26 (53.06%)
Verlusttrades:
23 (46.94%)
Bester Trade:
56.85 USD
Schlechtester Trade:
-15.69 USD
Bruttoprofit:
152.50 USD (40 377 pips)
Bruttoverlust:
-65.91 USD (9 437 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (7.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
61.05 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.49%
Letzter Trade:
19 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
3.61
Long-Positionen:
39 (79.59%)
Short-Positionen:
10 (20.41%)
Profit-Faktor:
2.31
Mathematische Gewinnerwartung:
1.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-7.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-17.24 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.86%
Algo-Trading:
14%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
20.74 USD
Maximaler:
24.00 USD (2.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.08% (1.59 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.min 16
EURUSD.p 6
USDCHF.p 3
AUDUSD.p 3
GBPUSD.p 3
AUDJPY.p 3
AUDNZD.p 3
USOIL 2
USDJPY.p 2
GBPJPY.p 2
EURGBP.p 2
GBPAUD.p 2
EURNZD.p 1
ETHUSD.p 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.min 57
EURUSD.p 4
USDCHF.p 1
AUDUSD.p 5
GBPUSD.p 0
AUDJPY.p -5
AUDNZD.p 18
USOIL 0
USDJPY.p 4
GBPJPY.p 2
EURGBP.p -2
GBPAUD.p 3
EURNZD.p -1
ETHUSD.p 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.min -3.3K
EURUSD.p 197
USDCHF.p 84
AUDUSD.p 52
GBPUSD.p -109
AUDJPY.p 42
AUDNZD.p 1.1K
USOIL 107
USDJPY.p 82
GBPJPY.p 349
EURGBP.p -160
GBPAUD.p -145
EURNZD.p -99
ETHUSD.p 33K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +56.85 USD
Schlechtester Trade: -16 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.02 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US15-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

EA 
Keine Bewertungen
2026.01.01 14:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
