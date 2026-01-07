SeñalesSecciones
Suksarit Phoarniat

Axi2 BO

0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 8%
Axi-US15-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
49
Transacciones Rentables:
26 (53.06%)
Transacciones Irrentables:
23 (46.94%)
Mejor transacción:
56.85 USD
Peor transacción:
-15.69 USD
Beneficio Bruto:
152.50 USD (40 377 pips)
Pérdidas Brutas:
-65.91 USD (9 437 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (7.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
61.05 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.49%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
3.61
Transacciones Largas:
39 (79.59%)
Transacciones Cortas:
10 (20.41%)
Factor de Beneficio:
2.31
Beneficio Esperado:
1.77 USD
Beneficio medio:
5.87 USD
Pérdidas medias:
-2.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-7.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-17.24 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.25%
Trading algorítmico:
14%
Reducción de balance:
Absoluto:
20.74 USD
Máxima:
24.00 USD (2.39%)
Reducción relativa:
De balance:
2.39% (24.00 USD)
De fondos:
0.08% (1.59 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.min 16
EURUSD.p 6
USDCHF.p 3
AUDUSD.p 3
GBPUSD.p 3
AUDJPY.p 3
AUDNZD.p 3
USOIL 2
USDJPY.p 2
GBPJPY.p 2
EURGBP.p 2
GBPAUD.p 2
EURNZD.p 1
ETHUSD.p 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.min 57
EURUSD.p 4
USDCHF.p 1
AUDUSD.p 5
GBPUSD.p 0
AUDJPY.p -5
AUDNZD.p 18
USOIL 0
USDJPY.p 4
GBPJPY.p 2
EURGBP.p -2
GBPAUD.p 3
EURNZD.p -1
ETHUSD.p 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.min -3.3K
EURUSD.p 197
USDCHF.p 84
AUDUSD.p 52
GBPUSD.p -109
AUDJPY.p 42
AUDNZD.p 1.1K
USOIL 107
USDJPY.p 82
GBPJPY.p 349
EURGBP.p -160
GBPAUD.p -145
EURNZD.p -99
ETHUSD.p 33K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +56.85 USD
Peor transacción: -16 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +7.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.02 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axi-US15-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

EA 
No hay comentarios
2026.01.01 14:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
