Suksarit Phoarniat

Axi2 BO

Suksarit Phoarniat
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
0%
Axi-US15-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
26 (53.06%)
Убыточных трейдов:
23 (46.94%)
Лучший трейд:
56.85 USD
Худший трейд:
-15.69 USD
Общая прибыль:
152.50 USD (40 377 pips)
Общий убыток:
-65.91 USD (9 437 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (7.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
61.05 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.49%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
3.61
Длинных трейдов:
39 (79.59%)
Коротких трейдов:
10 (20.41%)
Профит фактор:
2.31
Мат. ожидание:
1.77 USD
Средняя прибыль:
5.87 USD
Средний убыток:
-2.87 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-7.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.24 USD (2)
Прирост в месяц:
0.86%
Алготрейдинг:
14%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.74 USD
Максимальная:
24.00 USD (2.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.08% (1.59 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.min 16
EURUSD.p 6
USDCHF.p 3
AUDUSD.p 3
GBPUSD.p 3
AUDJPY.p 3
AUDNZD.p 3
USOIL 2
USDJPY.p 2
GBPJPY.p 2
EURGBP.p 2
GBPAUD.p 2
EURNZD.p 1
ETHUSD.p 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.min 57
EURUSD.p 4
USDCHF.p 1
AUDUSD.p 5
GBPUSD.p 0
AUDJPY.p -5
AUDNZD.p 18
USOIL 0
USDJPY.p 4
GBPJPY.p 2
EURGBP.p -2
GBPAUD.p 3
EURNZD.p -1
ETHUSD.p 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.min -3.3K
EURUSD.p 197
USDCHF.p 84
AUDUSD.p 52
GBPUSD.p -109
AUDJPY.p 42
AUDNZD.p 1.1K
USOIL 107
USDJPY.p 82
GBPJPY.p 349
EURGBP.p -160
GBPAUD.p -145
EURNZD.p -99
ETHUSD.p 33K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +56.85 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +7.11 USD
Макс. убыток в серии: -7.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US15-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

EA 
Нет отзывов
2026.01.01 14:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
