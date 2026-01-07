- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
26 (53.06%)
Убыточных трейдов:
23 (46.94%)
Лучший трейд:
56.85 USD
Худший трейд:
-15.69 USD
Общая прибыль:
152.50 USD (40 377 pips)
Общий убыток:
-65.91 USD (9 437 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (7.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
61.05 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.49%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
3.61
Длинных трейдов:
39 (79.59%)
Коротких трейдов:
10 (20.41%)
Профит фактор:
2.31
Мат. ожидание:
1.77 USD
Средняя прибыль:
5.87 USD
Средний убыток:
-2.87 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-7.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.24 USD (2)
Прирост в месяц:
0.86%
Алготрейдинг:
14%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.74 USD
Максимальная:
24.00 USD (2.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.08% (1.59 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.min
|16
|EURUSD.p
|6
|USDCHF.p
|3
|AUDUSD.p
|3
|GBPUSD.p
|3
|AUDJPY.p
|3
|AUDNZD.p
|3
|USOIL
|2
|USDJPY.p
|2
|GBPJPY.p
|2
|EURGBP.p
|2
|GBPAUD.p
|2
|EURNZD.p
|1
|ETHUSD.p
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.min
|57
|EURUSD.p
|4
|USDCHF.p
|1
|AUDUSD.p
|5
|GBPUSD.p
|0
|AUDJPY.p
|-5
|AUDNZD.p
|18
|USOIL
|0
|USDJPY.p
|4
|GBPJPY.p
|2
|EURGBP.p
|-2
|GBPAUD.p
|3
|EURNZD.p
|-1
|ETHUSD.p
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.min
|-3.3K
|EURUSD.p
|197
|USDCHF.p
|84
|AUDUSD.p
|52
|GBPUSD.p
|-109
|AUDJPY.p
|42
|AUDNZD.p
|1.1K
|USOIL
|107
|USDJPY.p
|82
|GBPJPY.p
|349
|EURGBP.p
|-160
|GBPAUD.p
|-145
|EURNZD.p
|-99
|ETHUSD.p
|33K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +56.85 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +7.11 USD
Макс. убыток в серии: -7.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US15-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
EA
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
6
14%
49
53%
100%
2.31
1.77
USD
USD
0%
1:100