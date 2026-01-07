- 자본
- 축소
트레이드:
49
이익 거래:
26 (53.06%)
손실 거래:
23 (46.94%)
최고의 거래:
56.85 USD
최악의 거래:
-15.69 USD
총 수익:
152.50 USD (40 377 pips)
총 손실:
-65.91 USD (9 437 pips)
연속 최대 이익:
5 (7.11 USD)
61.05 USD (3)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.49%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
3.61
롱(주식매수):
39 (79.59%)
숏(주식차입매도):
10 (20.41%)
수익 요인:
2.31
기대수익:
1.77 USD
평균 이익:
5.87 USD
평균 손실:
-2.87 USD
연속 최대 손실:
10 (-7.02 USD)
연속 최대 손실:
-17.24 USD (2)
월별 성장률:
0.86%
Algo 트레이딩:
14%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
20.74 USD
최대한의:
24.00 USD (2.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.05% (0.91 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.min
|16
|EURUSD.p
|6
|USDCHF.p
|3
|AUDUSD.p
|3
|GBPUSD.p
|3
|AUDJPY.p
|3
|AUDNZD.p
|3
|USOIL
|2
|USDJPY.p
|2
|GBPJPY.p
|2
|EURGBP.p
|2
|GBPAUD.p
|2
|EURNZD.p
|1
|ETHUSD.p
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.min
|57
|EURUSD.p
|4
|USDCHF.p
|1
|AUDUSD.p
|5
|GBPUSD.p
|0
|AUDJPY.p
|-5
|AUDNZD.p
|18
|USOIL
|0
|USDJPY.p
|4
|GBPJPY.p
|2
|EURGBP.p
|-2
|GBPAUD.p
|3
|EURNZD.p
|-1
|ETHUSD.p
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.min
|-3.3K
|EURUSD.p
|197
|USDCHF.p
|84
|AUDUSD.p
|52
|GBPUSD.p
|-109
|AUDJPY.p
|42
|AUDNZD.p
|1.1K
|USOIL
|107
|USDJPY.p
|82
|GBPJPY.p
|349
|EURGBP.p
|-160
|GBPAUD.p
|-145
|EURNZD.p
|-99
|ETHUSD.p
|33K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
최고의 거래: +56.85 USD
최악의 거래: -16 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +7.11 USD
연속 최대 손실: -7.02 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axi-US15-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
