Suksarit Phoarniat

Axi2 BO

Suksarit Phoarniat
0 리뷰
안정성
6
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
0%
Axi-US15-Live
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
49
이익 거래:
26 (53.06%)
손실 거래:
23 (46.94%)
최고의 거래:
56.85 USD
최악의 거래:
-15.69 USD
총 수익:
152.50 USD (40 377 pips)
총 손실:
-65.91 USD (9 437 pips)
연속 최대 이익:
5 (7.11 USD)
연속 최대 이익:
61.05 USD (3)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.49%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
3.61
롱(주식매수):
39 (79.59%)
숏(주식차입매도):
10 (20.41%)
수익 요인:
2.31
기대수익:
1.77 USD
평균 이익:
5.87 USD
평균 손실:
-2.87 USD
연속 최대 손실:
10 (-7.02 USD)
연속 최대 손실:
-17.24 USD (2)
월별 성장률:
0.86%
Algo 트레이딩:
14%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
20.74 USD
최대한의:
24.00 USD (2.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.05% (0.91 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.min 16
EURUSD.p 6
USDCHF.p 3
AUDUSD.p 3
GBPUSD.p 3
AUDJPY.p 3
AUDNZD.p 3
USOIL 2
USDJPY.p 2
GBPJPY.p 2
EURGBP.p 2
GBPAUD.p 2
EURNZD.p 1
ETHUSD.p 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.min 57
EURUSD.p 4
USDCHF.p 1
AUDUSD.p 5
GBPUSD.p 0
AUDJPY.p -5
AUDNZD.p 18
USOIL 0
USDJPY.p 4
GBPJPY.p 2
EURGBP.p -2
GBPAUD.p 3
EURNZD.p -1
ETHUSD.p 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.min -3.3K
EURUSD.p 197
USDCHF.p 84
AUDUSD.p 52
GBPUSD.p -109
AUDJPY.p 42
AUDNZD.p 1.1K
USOIL 107
USDJPY.p 82
GBPJPY.p 349
EURGBP.p -160
GBPAUD.p -145
EURNZD.p -99
ETHUSD.p 33K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +56.85 USD
최악의 거래: -16 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +7.11 USD
연속 최대 손실: -7.02 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axi-US15-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

EA 
리뷰 없음
2026.01.01 14:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.