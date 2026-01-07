- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
49
利益トレード:
26 (53.06%)
損失トレード:
23 (46.94%)
ベストトレード:
56.85 USD
最悪のトレード:
-15.69 USD
総利益:
152.50 USD (40 377 pips)
総損失:
-65.91 USD (9 437 pips)
最大連続の勝ち:
5 (7.11 USD)
最大連続利益:
61.05 USD (3)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.49%
最近のトレード:
19 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
3.61
長いトレード:
39 (79.59%)
短いトレード:
10 (20.41%)
プロフィットファクター:
2.31
期待されたペイオフ:
1.77 USD
平均利益:
5.87 USD
平均損失:
-2.87 USD
最大連続の負け:
10 (-7.02 USD)
最大連続損失:
-17.24 USD (2)
月間成長:
0.86%
アルゴリズム取引:
14%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.74 USD
最大の:
24.00 USD (2.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.08% (1.59 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.min
|16
|EURUSD.p
|6
|USDCHF.p
|3
|AUDUSD.p
|3
|GBPUSD.p
|3
|AUDJPY.p
|3
|AUDNZD.p
|3
|USOIL
|2
|USDJPY.p
|2
|GBPJPY.p
|2
|EURGBP.p
|2
|GBPAUD.p
|2
|EURNZD.p
|1
|ETHUSD.p
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.min
|57
|EURUSD.p
|4
|USDCHF.p
|1
|AUDUSD.p
|5
|GBPUSD.p
|0
|AUDJPY.p
|-5
|AUDNZD.p
|18
|USOIL
|0
|USDJPY.p
|4
|GBPJPY.p
|2
|EURGBP.p
|-2
|GBPAUD.p
|3
|EURNZD.p
|-1
|ETHUSD.p
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.min
|-3.3K
|EURUSD.p
|197
|USDCHF.p
|84
|AUDUSD.p
|52
|GBPUSD.p
|-109
|AUDJPY.p
|42
|AUDNZD.p
|1.1K
|USOIL
|107
|USDJPY.p
|82
|GBPJPY.p
|349
|EURGBP.p
|-160
|GBPAUD.p
|-145
|EURNZD.p
|-99
|ETHUSD.p
|33K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +56.85 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +7.11 USD
最大連続損失: -7.02 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US15-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
EA
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
0%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
6
14%
49
53%
100%
2.31
1.77
USD
USD
0%
1:100