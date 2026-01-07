SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Axi2 BO
Suksarit Phoarniat

Axi2 BO

Suksarit Phoarniat
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Axi-US15-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
49
Profit Trade:
26 (53.06%)
Loss Trade:
23 (46.94%)
Best Trade:
56.85 USD
Worst Trade:
-15.69 USD
Profitto lordo:
152.50 USD (40 377 pips)
Perdita lorda:
-65.91 USD (9 437 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (7.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.05 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.49%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
3.61
Long Trade:
39 (79.59%)
Short Trade:
10 (20.41%)
Fattore di profitto:
2.31
Profitto previsto:
1.77 USD
Profitto medio:
5.87 USD
Perdita media:
-2.87 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-7.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.24 USD (2)
Crescita mensile:
0.86%
Algo trading:
14%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.74 USD
Massimale:
24.00 USD (2.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.08% (1.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.min 16
EURUSD.p 6
USDCHF.p 3
AUDUSD.p 3
GBPUSD.p 3
AUDJPY.p 3
AUDNZD.p 3
USOIL 2
USDJPY.p 2
GBPJPY.p 2
EURGBP.p 2
GBPAUD.p 2
EURNZD.p 1
ETHUSD.p 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.min 57
EURUSD.p 4
USDCHF.p 1
AUDUSD.p 5
GBPUSD.p 0
AUDJPY.p -5
AUDNZD.p 18
USOIL 0
USDJPY.p 4
GBPJPY.p 2
EURGBP.p -2
GBPAUD.p 3
EURNZD.p -1
ETHUSD.p 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.min -3.3K
EURUSD.p 197
USDCHF.p 84
AUDUSD.p 52
GBPUSD.p -109
AUDJPY.p 42
AUDNZD.p 1.1K
USOIL 107
USDJPY.p 82
GBPJPY.p 349
EURGBP.p -160
GBPAUD.p -145
EURNZD.p -99
ETHUSD.p 33K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +56.85 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +7.11 USD
Massima perdita consecutiva: -7.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US15-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

EA 
Non ci sono recensioni
2026.01.01 14:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
