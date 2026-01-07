信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Axi2 BO
Suksarit Phoarniat

Axi2 BO

Suksarit Phoarniat
0条评论
可靠性
6
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
0%
Axi-US15-Live
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
49
盈利交易:
26 (53.06%)
亏损交易:
23 (46.94%)
最好交易:
56.85 USD
最差交易:
-15.69 USD
毛利:
152.50 USD (40 377 pips)
毛利亏损:
-65.91 USD (9 437 pips)
最大连续赢利:
5 (7.11 USD)
最大连续盈利:
61.05 USD (3)
夏普比率:
0.18
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.49%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
6 小时
采收率:
3.61
长期交易:
39 (79.59%)
短期交易:
10 (20.41%)
利润因子:
2.31
预期回报:
1.77 USD
平均利润:
5.87 USD
平均损失:
-2.87 USD
最大连续失误:
10 (-7.02 USD)
最大连续亏损:
-17.24 USD (2)
每月增长:
0.86%
算法交易:
14%
结余跌幅:
绝对:
20.74 USD
最大值:
24.00 USD (2.39%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.08% (1.59 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.min 16
EURUSD.p 6
USDCHF.p 3
AUDUSD.p 3
GBPUSD.p 3
AUDJPY.p 3
AUDNZD.p 3
USOIL 2
USDJPY.p 2
GBPJPY.p 2
EURGBP.p 2
GBPAUD.p 2
EURNZD.p 1
ETHUSD.p 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.min 57
EURUSD.p 4
USDCHF.p 1
AUDUSD.p 5
GBPUSD.p 0
AUDJPY.p -5
AUDNZD.p 18
USOIL 0
USDJPY.p 4
GBPJPY.p 2
EURGBP.p -2
GBPAUD.p 3
EURNZD.p -1
ETHUSD.p 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.min -3.3K
EURUSD.p 197
USDCHF.p 84
AUDUSD.p 52
GBPUSD.p -109
AUDJPY.p 42
AUDNZD.p 1.1K
USOIL 107
USDJPY.p 82
GBPJPY.p 349
EURGBP.p -160
GBPAUD.p -145
EURNZD.p -99
ETHUSD.p 33K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +56.85 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +7.11 USD
最大连续亏损: -7.02 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US15-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

EA 
没有评论
2026.01.01 14:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
