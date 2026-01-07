- 成长
交易:
49
盈利交易:
26 (53.06%)
亏损交易:
23 (46.94%)
最好交易:
56.85 USD
最差交易:
-15.69 USD
毛利:
152.50 USD (40 377 pips)
毛利亏损:
-65.91 USD (9 437 pips)
最大连续赢利:
5 (7.11 USD)
最大连续盈利:
61.05 USD (3)
夏普比率:
0.18
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.49%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
6 小时
采收率:
3.61
长期交易:
39 (79.59%)
短期交易:
10 (20.41%)
利润因子:
2.31
预期回报:
1.77 USD
平均利润:
5.87 USD
平均损失:
-2.87 USD
最大连续失误:
10 (-7.02 USD)
最大连续亏损:
-17.24 USD (2)
每月增长:
0.86%
算法交易:
14%
结余跌幅:
绝对:
20.74 USD
最大值:
24.00 USD (2.39%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.08% (1.59 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.min
|16
|EURUSD.p
|6
|USDCHF.p
|3
|AUDUSD.p
|3
|GBPUSD.p
|3
|AUDJPY.p
|3
|AUDNZD.p
|3
|USOIL
|2
|USDJPY.p
|2
|GBPJPY.p
|2
|EURGBP.p
|2
|GBPAUD.p
|2
|EURNZD.p
|1
|ETHUSD.p
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.min
|57
|EURUSD.p
|4
|USDCHF.p
|1
|AUDUSD.p
|5
|GBPUSD.p
|0
|AUDJPY.p
|-5
|AUDNZD.p
|18
|USOIL
|0
|USDJPY.p
|4
|GBPJPY.p
|2
|EURGBP.p
|-2
|GBPAUD.p
|3
|EURNZD.p
|-1
|ETHUSD.p
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.min
|-3.3K
|EURUSD.p
|197
|USDCHF.p
|84
|AUDUSD.p
|52
|GBPUSD.p
|-109
|AUDJPY.p
|42
|AUDNZD.p
|1.1K
|USOIL
|107
|USDJPY.p
|82
|GBPJPY.p
|349
|EURGBP.p
|-160
|GBPAUD.p
|-145
|EURNZD.p
|-99
|ETHUSD.p
|33K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
最好交易: +56.85 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +7.11 USD
最大连续亏损: -7.02 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US15-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
6
14%
49
53%
100%
2.31
1.77
USD
USD
0%
1:100