- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
49
Negociações com lucro:
26 (53.06%)
Negociações com perda:
23 (46.94%)
Melhor negociação:
56.85 USD
Pior negociação:
-15.69 USD
Lucro bruto:
152.50 USD (40 377 pips)
Perda bruta:
-65.91 USD (9 437 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (7.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
61.05 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.49%
Último negócio:
19 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
3.61
Negociações longas:
39 (79.59%)
Negociações curtas:
10 (20.41%)
Fator de lucro:
2.31
Valor esperado:
1.77 USD
Lucro médio:
5.87 USD
Perda média:
-2.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-7.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-17.24 USD (2)
Crescimento mensal:
0.86%
Algotrading:
14%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20.74 USD
Máximo:
24.00 USD (2.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.08% (1.59 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.min
|16
|EURUSD.p
|6
|USDCHF.p
|3
|AUDUSD.p
|3
|GBPUSD.p
|3
|AUDJPY.p
|3
|AUDNZD.p
|3
|USOIL
|2
|USDJPY.p
|2
|GBPJPY.p
|2
|EURGBP.p
|2
|GBPAUD.p
|2
|EURNZD.p
|1
|ETHUSD.p
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.min
|57
|EURUSD.p
|4
|USDCHF.p
|1
|AUDUSD.p
|5
|GBPUSD.p
|0
|AUDJPY.p
|-5
|AUDNZD.p
|18
|USOIL
|0
|USDJPY.p
|4
|GBPJPY.p
|2
|EURGBP.p
|-2
|GBPAUD.p
|3
|EURNZD.p
|-1
|ETHUSD.p
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.min
|-3.3K
|EURUSD.p
|197
|USDCHF.p
|84
|AUDUSD.p
|52
|GBPUSD.p
|-109
|AUDJPY.p
|42
|AUDNZD.p
|1.1K
|USOIL
|107
|USDJPY.p
|82
|GBPJPY.p
|349
|EURGBP.p
|-160
|GBPAUD.p
|-145
|EURNZD.p
|-99
|ETHUSD.p
|33K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +56.85 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +7.11 USD
Máxima perda consecutiva: -7.02 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US15-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
EA
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
6
14%
49
53%
100%
2.31
1.77
USD
USD
0%
1:100