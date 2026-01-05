SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Grid PAI EA
Pavlo Plotnikov

Grid PAI EA

Pavlo Plotnikov
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
89
Kârla kapanan işlemler:
68 (76.40%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (23.60%)
En iyi işlem:
7.18 AUD
En kötü işlem:
-5.98 AUD
Brüt kâr:
153.72 AUD (12 113 pips)
Brüt zarar:
-41.00 AUD (3 633 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (21.02 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
29.41 AUD (8)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
67.97%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
6.32
Alış işlemleri:
57 (64.04%)
Satış işlemleri:
32 (35.96%)
Kâr faktörü:
3.75
Beklenen getiri:
1.27 AUD
Ortalama kâr:
2.26 AUD
Ortalama zarar:
-1.95 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-17.83 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.83 AUD (5)
Aylık büyüme:
11.02%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
17.83 AUD (1.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.61% (17.83 AUD)
Varlığa göre:
0.30% (3.33 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD.a 65
AUDUSD.a 24
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD.a 50
AUDUSD.a 36
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD.a 5.3K
AUDUSD.a 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.18 AUD
En kötü işlem: -6 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +21.02 AUD
Maksimum ardışık zarar: -17.83 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Live Signal for Grid PAI-EA: A real-account demonstration of a safe grid trading strategy without martingale or lot increases. The EA trades adaptively, placing orders at optimal intervals to profit from ranging market volatility. Fully transparent – 3 currency pairs shown, all trades genuine. Only one manual intervention: positions closed before New Year for bank reporting purposes.


İnceleme yok
Kopyala

