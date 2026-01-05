- Crescita
Trade:
89
Profit Trade:
68 (76.40%)
Loss Trade:
21 (23.60%)
Best Trade:
7.18 AUD
Worst Trade:
-5.98 AUD
Profitto lordo:
153.72 AUD (12 113 pips)
Perdita lorda:
-41.00 AUD (3 633 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (21.02 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
29.41 AUD (8)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
67.97%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
6.32
Long Trade:
57 (64.04%)
Short Trade:
32 (35.96%)
Fattore di profitto:
3.75
Profitto previsto:
1.27 AUD
Profitto medio:
2.26 AUD
Perdita media:
-1.95 AUD
Massime perdite consecutive:
5 (-17.83 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-17.83 AUD (5)
Crescita mensile:
11.02%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
17.83 AUD (1.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.61% (17.83 AUD)
Per equità:
0.30% (3.33 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD.a
|65
|AUDUSD.a
|24
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD.a
|50
|AUDUSD.a
|36
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD.a
|5.3K
|AUDUSD.a
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.18 AUD
Worst Trade: -6 AUD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +21.02 AUD
Massima perdita consecutiva: -17.83 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Live Signal for Grid PAI-EA: A real-account demonstration of a safe grid trading strategy without martingale or lot increases. The EA trades adaptively, placing orders at optimal intervals to profit from ranging market volatility. Fully transparent – 3 currency pairs shown, all trades genuine. Only one manual intervention: positions closed before New Year for bank reporting purposes.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
11%
0
0
USD
USD
1.1K
AUD
AUD
6
98%
89
76%
100%
3.74
1.27
AUD
AUD
2%
1:30