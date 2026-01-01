SinyallerBölümler
Wang Kok Yew

KingKripto88

Wang Kok Yew
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
34 (94.44%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (5.56%)
En iyi işlem:
502.45 USD
En kötü işlem:
-111.00 USD
Brüt kâr:
2 287.18 USD (246 123 pips)
Brüt zarar:
-135.02 USD (4 915 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (853.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 272.04 USD (12)
Sharpe oranı:
0.66
Alım-satım etkinliği:
87.22%
Maks. mevduat yükü:
2.82%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
19.39
Alış işlemleri:
23 (63.89%)
Satış işlemleri:
13 (36.11%)
Kâr faktörü:
16.94
Beklenen getiri:
59.78 USD
Ortalama kâr:
67.27 USD
Ortalama zarar:
-67.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-111.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-111.00 USD (1)
Aylık büyüme:
215.87%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
111.00 USD (5.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.01% (111.00 USD)
Varlığa göre:
2.32% (73.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 25
BTCUSD 11
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1K
BTCUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.4K
BTCUSD 240K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +502.45 USD
En kötü işlem: -111 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +853.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -111.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

UltimaMarkets-Live 1
1.33 × 219
MFGinvest-Server
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
4.27 × 11
Signal Name: KingKripto88

This trading signal is based on a rule-based technical strategy designed to identify high-probability market entries with controlled risk.

🔍 Strategy Logic

The signal combines:

  • Trend identification using moving averages and momentum confirmation

  • Entry precision via volatility and price-action filters

  • Exit management through predefined stop-loss and take-profit levels

Trades are executed only when all conditions align, reducing false entries during ranging or low-liquidity periods.


İnceleme yok
2026.01.01 06:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 06:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
