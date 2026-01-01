SegnaliSezioni
Wang Kok Yew

KingKripto88

Wang Kok Yew
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
34 (94.44%)
Loss Trade:
2 (5.56%)
Best Trade:
502.45 USD
Worst Trade:
-111.00 USD
Profitto lordo:
2 287.18 USD (246 123 pips)
Perdita lorda:
-135.02 USD (4 915 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (853.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 272.04 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
87.22%
Massimo carico di deposito:
2.82%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
19.39
Long Trade:
23 (63.89%)
Short Trade:
13 (36.11%)
Fattore di profitto:
16.94
Profitto previsto:
59.78 USD
Profitto medio:
67.27 USD
Perdita media:
-67.51 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-111.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111.00 USD (1)
Crescita mensile:
215.87%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
111.00 USD (5.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.01% (111.00 USD)
Per equità:
2.32% (73.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 25
BTCUSD 11
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1K
BTCUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.4K
BTCUSD 240K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +502.45 USD
Worst Trade: -111 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +853.14 USD
Massima perdita consecutiva: -111.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

UltimaMarkets-Live 1
1.33 × 219
MFGinvest-Server
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
4.27 × 11
Signal Name: KingKripto88

This trading signal is based on a rule-based technical strategy designed to identify high-probability market entries with controlled risk.

🔍 Strategy Logic

The signal combines:

  • Trend identification using moving averages and momentum confirmation

  • Entry precision via volatility and price-action filters

  • Exit management through predefined stop-loss and take-profit levels

Trades are executed only when all conditions align, reducing false entries during ranging or low-liquidity periods.


Non ci sono recensioni
2026.01.01 06:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 06:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
KingKripto88
30USD al mese
1%
0
0
USD
3.1K
USD
1
0%
36
94%
87%
16.93
59.78
USD
6%
1:500
