|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|25
|BTCUSD
|11
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1K
|BTCUSD
|1.1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.4K
|BTCUSD
|240K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Signal Name: KingKripto88
This trading signal is based on a rule-based technical strategy designed to identify high-probability market entries with controlled risk.
🔍 Strategy Logic
The signal combines:
-
Trend identification using moving averages and momentum confirmation
-
Entry precision via volatility and price-action filters
-
Exit management through predefined stop-loss and take-profit levels
Trades are executed only when all conditions align, reducing false entries during ranging or low-liquidity periods.
