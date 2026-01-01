- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|25
|BTCUSD
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|1K
|BTCUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|1.4K
|BTCUSD
|240K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live 1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
UltimaMarkets-Live 1
|1.33 × 219
|
MFGinvest-Server
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.27 × 11
Signal Name: KingKripto88
This trading signal is based on a rule-based technical strategy designed to identify high-probability market entries with controlled risk.
🔍 Strategy Logic
The signal combines:
-
Trend identification using moving averages and momentum confirmation
-
Entry precision via volatility and price-action filters
-
Exit management through predefined stop-loss and take-profit levels
Trades are executed only when all conditions align, reducing false entries during ranging or low-liquidity periods.
