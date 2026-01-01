SinaisSeções
Wang Kok Yew

KingKripto88

Wang Kok Yew
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 1%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
36
Negociações com lucro:
34 (94.44%)
Negociações com perda:
2 (5.56%)
Melhor negociação:
502.45 USD
Pior negociação:
-111.00 USD
Lucro bruto:
2 287.18 USD (246 123 pips)
Perda bruta:
-135.02 USD (4 915 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (853.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 272.04 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.66
Atividade de negociação:
95.70%
Depósito máximo carregado:
2.84%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
37
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
19.39
Negociações longas:
23 (63.89%)
Negociações curtas:
13 (36.11%)
Fator de lucro:
16.94
Valor esperado:
59.78 USD
Lucro médio:
67.27 USD
Perda média:
-67.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-111.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-111.00 USD (1)
Crescimento mensal:
215.87%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
111.00 USD (5.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.01% (111.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.21% (101.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 25
BTCUSD 11
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 1K
BTCUSD 1.1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 1.4K
BTCUSD 240K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +502.45 USD
Pior negociação: -111 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +853.14 USD
Máxima perda consecutiva: -111.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live 1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

UltimaMarkets-Live 1
1.33 × 219
MFGinvest-Server
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
4.27 × 11
Signal Name: KingKripto88

This trading signal is based on a rule-based technical strategy designed to identify high-probability market entries with controlled risk.

🔍 Strategy Logic

The signal combines:

  • Trend identification using moving averages and momentum confirmation

  • Entry precision via volatility and price-action filters

  • Exit management through predefined stop-loss and take-profit levels

Trades are executed only when all conditions align, reducing false entries during ranging or low-liquidity periods.


2026.01.01 06:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 06:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
