交易:
36
盈利交易:
34 (94.44%)
亏损交易:
2 (5.56%)
最好交易:
502.45 USD
最差交易:
-111.00 USD
毛利:
2 287.18 USD (246 123 pips)
毛利亏损:
-135.02 USD (4 915 pips)
最大连续赢利:
21 (853.14 USD)
最大连续盈利:
1 272.04 USD (12)
夏普比率:
0.66
交易活动:
94.45%
最大入金加载:
2.84%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
2 小时
采收率:
19.39
长期交易:
23 (63.89%)
短期交易:
13 (36.11%)
利润因子:
16.94
预期回报:
59.78 USD
平均利润:
67.27 USD
平均损失:
-67.51 USD
最大连续失误:
1 (-111.00 USD)
最大连续亏损:
-111.00 USD (1)
每月增长:
215.87%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
111.00 USD (5.99%)
相对跌幅:
结余:
6.01% (111.00 USD)
净值:
3.21% (101.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|25
|BTCUSD
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|1K
|BTCUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|1.4K
|BTCUSD
|240K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
最好交易: +502.45 USD
最差交易: -111 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +853.14 USD
最大连续亏损: -111.00 USD
Signal Name: KingKripto88
This trading signal is based on a rule-based technical strategy designed to identify high-probability market entries with controlled risk.
🔍 Strategy Logic
The signal combines:
-
Trend identification using moving averages and momentum confirmation
-
Entry precision via volatility and price-action filters
-
Exit management through predefined stop-loss and take-profit levels
Trades are executed only when all conditions align, reducing false entries during ranging or low-liquidity periods.
没有评论
