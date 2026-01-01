СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / KingKripto88
Wang Kok Yew

KingKripto88

Wang Kok Yew
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
34 (94.44%)
Убыточных трейдов:
2 (5.56%)
Лучший трейд:
502.45 USD
Худший трейд:
-111.00 USD
Общая прибыль:
2 287.18 USD (246 123 pips)
Общий убыток:
-135.02 USD (4 915 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (853.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 272.04 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.66
Торговая активность:
87.22%
Макс. загрузка депозита:
2.82%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
19.39
Длинных трейдов:
23 (63.89%)
Коротких трейдов:
13 (36.11%)
Профит фактор:
16.94
Мат. ожидание:
59.78 USD
Средняя прибыль:
67.27 USD
Средний убыток:
-67.51 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-111.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-111.00 USD (1)
Прирост в месяц:
215.87%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
111.00 USD (5.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.01% (111.00 USD)
По эквити:
2.32% (73.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 25
BTCUSD 11
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 1K
BTCUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 1.4K
BTCUSD 240K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +502.45 USD
Худший трейд: -111 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +853.14 USD
Макс. убыток в серии: -111.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

UltimaMarkets-Live 1
1.33 × 219
MFGinvest-Server
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
4.27 × 11
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Signal Name: KingKripto88

This trading signal is based on a rule-based technical strategy designed to identify high-probability market entries with controlled risk.

🔍 Strategy Logic

The signal combines:

  • Trend identification using moving averages and momentum confirmation

  • Entry precision via volatility and price-action filters

  • Exit management through predefined stop-loss and take-profit levels

Trades are executed only when all conditions align, reducing false entries during ranging or low-liquidity periods.


Нет отзывов
2026.01.01 06:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 06:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
KingKripto88
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
3.1K
USD
1
0%
36
94%
87%
16.93
59.78
USD
6%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.